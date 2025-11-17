Sindicatul japonez din industria auto nu are intenția de a renunța la cererile salariale în cadrul negocierilor colective de anul viitor, în ciuda efectelor negative pe care tarifele americane le au asupra veniturilor sectorului. Potrivit Reuters, președintele sindicatului subliniază determinarea organizației pe care o conduce de a menține ritmul creșterii salariale pentru al patrulea an consecutiv.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Șef de sindicat: Nu există să intrăm în negocieri „cu o poziție mai slabă”

Akihiro Kaneko, președintele Confederației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Auto din Japonia (JAW), susține că nu există nicio opțiune de a intra în negocierile salariale „cu o poziție mai slabă decât cea de anul trecut”.

„Recunoaștem că industria auto se află într-o situație critică, cu o lovitură severă asupra veniturilor producătorilor de automobile din cauza tarifelor impuse de SUA”, a spus Akihiro Kaneko, președintele JAW.

Industria auto japoneză se pregătește pentru o scădere a profiturilor de aproximativ 30% în acest an. Dar, „pentru a menține ciclul pozitiv” cu creșteri de salarii, șeful de sindicat consideră că este nevoie de măsuri „care să stimuleze cererea” de consum.

Industria auto din Japonia, peste 5 milioane de angajați

În cadrul negocierilor salariale din acest an, sindicatele membre ale JAW au obținut o creștere salarială medie lunară de 4,94%. JAW are 12 sindicate sub umbrela sa, reprezentând un total de 784.000 de lucrători, inclusiv cei de la Toyot, Honda și producătorii de piese.

Industria automobilelor din Japonia, responsabilă în mare măsură de angajarea a peste 5 milioane de persoane, dă de obicei tonul negocierilor salariale din țară, care intră în viteză maximă în primele luni ale anului. Perspectivele negocierilor salariale de anul viitor au devenit un factor cheie în stabilirea momentului următoarei majorări a ratei dobânzii de către Banca Japoniei.

Washingtonul a formalizat un acord comercial cu Tokyo în septembrie, aplicând un tarif de bază de 15% pentru aproape toate importurile japoneze, în scădere față de 27,5% inițial pentru automobile și 25% pentru majoritatea celorlalte mărfuri.