Škoda Elroq și Renault 5, cele mai vândute vehicule electrice în Europa / Scădere de peste 30% pentru vânzările Tesla Model Y

Škoda Elroq și Renault 5 domină vânzările de mașini electrice în Europa, conform cifrelor de vânzări din luna octombrie citate de Profit.ro. Cu 11.400 de unități, respectiv 9.600 de mașini vândute, cele două modele au depășit inclusiv gama de electrice a Volkswagen, dar și Tesla, ce suferă de scăderi de peste 30% în vânzările sale.

Declinul Tesla, cauzat de concurența acerbă din Europa

Scăderile în vânzările de Tesla Model 3 (1.700 de unități, -29%) și Model Y (6.000 de unități, -33%) sunt cauzate de concurența tot mai mare pe piața EV-urilor. Sedanul american s-a vândut în aproape aceeași cantitate precum Dacia Spring (1.660 de unități).

Cu un total de aproape 8.000 de vehicule vândute lunar, pentru moment, marca Tesla încetează de facto să mai reprezinte un jucător relevant în Europa, în condițiile în care nu doar principalele mărci europene, dar și cel puțin una dintre mărcile din China au vânzări mai mari pe segmentul electric.

Pe de altă parte, creșterea modelului Elroq, cel mai compact model electric al Škoda, a condus la scăderi importante pentru modelul mai mare Enyaq (6.140 de unități, -37%). Tot în scădere sunt și cifrele pentru Volvo EX30, care pierde clienți în favoarea modelelor precum Kia EV3.

BMW iX1, cel mai vândut EV premium

În zona de modele premium, BMW iX1 rămâne pe primul loc, care are o nouă creștere în clasamentele vânzărilor (6.200 de unități, +30%), urmat de Volvo EX30 și EX40, Mercedes-Benz CLA, Audi Q4 și BMW i4. Top 10 vehicule electrice comercializate în luna octombrie arată astfel:

Škoda Elroq Renault 5 VW ID.4 VW ID.7 VW ID.3 BMW iX1 Škoda Enyaq Tesla Model Y Kia EV3 Volvo EX30

Tesla Model Y se îndreaptă, probabil, spre ultimul său titlu de lider anual în clasamentul vânzărilor de EV-uri deoarece, cu 116.200 de unități comercializate până acum, Tesla reușește să treacă peste scăderea de 30% și peste declinul care se apropie de 49.000 de mașini.

BYD, în top 10 producători de EV-uri

Analizând evoluția mărcilor, este indiscutabilă dominația grupului VW. Cu Volkswagen comercializând aproape 25.000 de vehicule lunar și Škoda la 18.700 de unități, grupul se situează cu mult peste producători ca Renault, care se bucură și el de un succes cu modele ca Renault 4 sau Megane.

De asemenea, este vizibilă și creșterea Ford, sprijinită de Puma Gen-E produs la Craiova. De notat este și intrarea BYD în top, surclasând producători ca Volvo, Peugeot sau Audi. Cu un total de 9.500 de unități vândute în octombrie, BYD și-a dublat vânzările în doar un an, iar acest lucru reprezintă un nou semnal pentru industria auto europeană privind potențialul pe care mărcile chinezești îl au.