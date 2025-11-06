Vânzările de mașini Tesla în Marea Britanie s-au înjumătățit în octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele grupului de cercetare New AutoMotive, publicate miercuri, reflectând scăderea abruptă înregistrată de producătorul american de vehicule electrice și în alte țări europene, scrie Reuters.

Datele arată că în luna octombrie au fost înregistrate doar 495 de înmatriculări noi de Tesla în Marea Britanie, în scădere cu 51% față de cele 1.013 înmatriculări de anul trecut.

Tesla se luptă să crească vânzările în unele țări europene, inclusiv Spania, Olanda și piețele nordice. Modelele învechite ale producătorului auto nu reușesc să atragă cumpărători, deoarece producătorii tradiționali și rivalii chinezi inundă piața cu modele mai noi și mai ieftine.

În ansamblu, numărul total de înmatriculări noi în Marea Britanie a scăzut cu 17,7%, la 121.896 de unități în octombrie, potrivit New AutoMotive.

Un atac cibernetic fără precedent asupra celui mai mare producător de automobile din Marea Britanie, Jaguar Land Rover, a afectat semnificativ statisticile de producție ale țării, după ce fabricile sale din Marea Britanie au fost închise timp de aproape șase săptămâni. Compania a declarat că va relua parțial unele operațiuni de producție la începutul lunii octombrie.