Stațiile publice de încărcare din Timișoara sunt cele mai intens utilizate din țară: peste 250.000 de încărcări în trei ani

Primăria Timișoara a anunțat luni că stațiile publice amenajate de municipalitate pentru încărcarea autovehiculelor electrice sunt cele mai intens utilizate din țară, după trei ani de funcționare fiind înregistrate peste 250.000 de încărcări, transmite Agerpres.

Conform raportărilor transmise de municipiile înscrise în programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru infrastructură pentru vehicule electrice, Timișoara ocupă primul loc atât în ceea ce privește cantitatea anuală de energie furnizată, cât și consumul mediu pe stație, aproape dublu față de următorul oraș clasat, arată un comunicat transmis luni de reprezentanții Primăriei.

În total, utilizatorii din Timișoara și-au încărcat vehiculele electrice cu aproape 5 GWh de energie. Prin utilizarea acestei infrastructuri publice, au fost evitate aproximativ 5.000 de tone de CO2, contribuind la îmbunătățirea calității aerului și la tranziția către o mobilitate urbană mai durabilă.

În prezent, rețeaua publică de încărcare din Timișoara cuprinde 16 stații instalate de Primăria Timișoara în anul 2022. Utilizarea acestora a crescut constant, fiind folosite anul trecut de peste 35.000 de utilizatori unici.

Municipalitatea va extinde rețeaua cu alte 21 de stații, odată finalizată licitația pentru achiziție.

Valoarea investiției „Realizarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice” este de 2.223.752 de lei (fără TVA), din care 90% a fost finanțată prin AFM.

Municipiile care au transmis raportări către AFM sunt Cluj-Napoca (19 stații), Timișoara (16 stații), Pitești (10 stații), Satu Mare (5 stații), Reșița (5 stații) și Târgu Jiu (4 stații), se mai arată în comunicatul menționat.