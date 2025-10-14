dark
VIDEO SpaceX și xAI cumpără camionete Cybertruck nevândute / Sute de modele au fost livrate companiilor lui Elon Musk

Daniel Simion
14 octombrie 2025
camionete Cybertruck parcate
Sursa foto: Captură video NASASpaceflight via YouTube
Cybertruck s-a dovedit a fi primul eșec comercial real al Tesla. După ce a planificat o capacitate de producție de peste 250.000 de unități pe an, Tesla vinde în prezent camioneta la un ritm de aproximativ 20.000 de unități pe an. Astfel, companiile lui Elon Musk, SpaceX și xAI, au cumpărat sute de camionete Tesla Cybertruck, relatează publicația Electrek.

Tesla are stocuri acumulate de Cybertruck

O rată de utilizare de aproximativ 10% a unei linii de producție este o situație teribilă pentru un producător de automobile, deoarece o mare parte din capitalul investit în programul de vehicule devine costuri irecuperabile. Dar lucrurile sunt și mai dificile pentru Tesla, deoarece, chiar și cu o producție mult mai mică, producătorul de automobile ajunge adesea să aibă stocuri acumulate pentru Cybertruck.

În acest weekend, mai multe camioane încărcate cu camionete Cybertruck au fost filmate livrând mașinile la birourile SpaceX, denumite Starbase.

Wes Morrill, inginerul șef al Cybertruck, a comentat livrarea și a spus că SpaceX, împreună cu Tesla, își înlocuiește flota de sprijin cu Cybertruck.

„Îmi place să văd că flotele de asistență ICE de la Tesla și SpaceX sunt înlocuite cu Cybertruck. Când l-am proiectat, acest lucru a făcut întotdeauna parte din visul nostru. Nu mi-am imaginat niciodată cât de greu ar fi fost să facem fotografiile flotei la Starbase. Aștept cu nerăbdare să văd mai multe”, a declarat Wes Morrill, inginerul șef al Cybertruck.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

