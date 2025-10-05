Stellantis intenționează să extindă gama de vehicule a fabricii planificate în Africa de Sud / Producția va începe în anul 2027

Stellantis intenționează să-și extindă gama de produse la o fabrică planificată în Africa de Sud. Fabrica era dedicată producției de camionete, dar grupul auto vrea să producă și alte modele pe măsură ce dinamica pieței în schimbare determină o regândire a strategiei, a declarat managerul local al companiei potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Fabrica era planificată pentru un singur model de pick-up

Producătorul auto a anunțat planuri pentru 2023 de a construi o fabrică greenfield (n.r.: construită de la zero) în orașul de coastă Gqeberha, cunoscut anterior sub numele de Port Elizabeth. Aceasta va fi prima sa fabrică din Africa de Sud și era proiectată inițial pentru a produce doar camioneta Peugeot Landtrek.

„Piața s-a schimbat dramatic (de atunci). Considerăm că o fabrică dedicată exclusiv camionetelor nu este viabilă. (…) Ne gândim să adăugăm produse suplimentare la fabrica respectivă”, a declarat joi directorul general al Stellantis Africa de Sud, Mike Whitfield.

Pe măsură ce infrastructura rutieră se îmbunătățește în Africa subsahariană și noi mărci intră pe piață, preferințele consumatorilor evoluează, a afirmat el. Whitfield susține că oamenii „au acces la vehicule mai accesibile” ca urmare a nou-intraților pe piața africană.

Stellantis este dedicată industrializării în Africa de Sud

Până la sfârșitul acestui an, Stellantis va fi în măsură să determine mixul final de produse. Producția va începe în a doua jumătate a anului 2027, a spus Whitfield.

Fabrica, care va fi una complet demontată (completely knocked down – CKD), în care piesele sunt importate sau achiziționate de la furnizori locali, face parte din efortul mai amplu al Stellantis de a-și extinde prezența în Africa, unde vede un potențial pe termen lung pentru producție și vânzări. Aceasta va produce mașini pentru piețele locale și africane.

Al patrulea producător auto din lume intenționează, de asemenea, să lanseze în Africa de Sud, în acest an, SUV-ul electric cu autonomie extinsă Leapmotor C10, produs în cadrul unei asocieri în participațiune cu China, urmând ca alte modele să fie lansate anul viitor.