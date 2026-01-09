Vânzările auto din China au crescut în 2025 în cel mai lent ritm din ultimii trei ani, în timp ce exporturile au depășit aștepările

Piața auto din China a înregistrat în 2025 cea mai slabă creștere a vânzărilor din ultimii trei ani, pe fondul unei cereri interne în scădere și al reducerii subvențiilor guvernamentale, relatează Reuters, citată de Agerpres.

În paralel, exporturile de automobile fabricate în China au depășit așteptările, producătorii orientându-se tot mai mult către piețele externe pentru a compensa încetinirea consumului intern.

Potrivit datelor publicate de Asociația Producătorilor Chinezi de Autoturisme (CPCA), vânzările din luna decembrie 2025 au scăzut cu 14,5% față de aceeași perioadă a anului precedent, până la 2,28 milioane de unități. Decline-ul a fost mai accentuat decât cel din noiembrie, când piața consemnase o scădere de 8,5%, marcând cea mai severă contracție lunară din februarie 2024.

Creștere anuală modestă și schimbare de structură

Pe ansamblul anului 2025, vânzările de automobile din China au crescut cu doar 3,9%, sub ritmul de 5,3% înregistrat în 2024. Este cea mai slabă evoluție anuală din ultimii trei ani pentru cea mai mare piață auto din lume.

Pentru prima dată într-un an calendaristic complet, vânzările de vehicule electrice și hibride plug-in au depășit vânzările de automobile cu motoare pe benzină. Cu toate acestea, ritmul de creștere al segmentului electric s-a temperat semnificativ, de la un avans de 40,7% în 2024 la 17,6% în 2025.

Subvenții reduse și obiective ratate

Cererea internă a slăbit mai ales în ultimul trimestru, după ce numeroase orașe și provincii au redus sau suspendat programele de subvenționare pentru achiziția de automobile noi. În acest context, competiția pe piața internă s-a intensificat, iar mai mulți producători importanți – inclusiv Changan, FAW, Li Auto și Nio – nu și-au atins țintele de vânzări pentru anul trecut.

BYD, cel mai mare producător auto din China, a raportat cea mai slabă creștere a vânzărilor din ultimii cinci ani, reușind totuși să își atingă la limită obiectivul revizuit, de 4,6 milioane de vehicule.

Exporturile, principalul motor de creștere

În timp ce piața internă a stagnat, exporturile au devenit principalul motor de creștere pentru industria auto chineză. Vânzările externe ale BYD au depășit pentru prima dată pragul de un milion de unități, compania detronând Tesla din poziția de cel mai mare producător mondial de vehicule electrice.

La nivel de industrie, exporturile totale de autoturisme au crescut cu 19,4% în 2025, până la 5,79 milioane de unități. Exporturile de vehicule electrice și hibride au avut o evoluție și mai spectaculoasă, cu un avans de 86,2%, ajungând la 2,42 milioane de unități.

Rezultatele depășesc semnificativ estimările inițiale ale CPCA, care prognozase o creștere de doar 10% a exporturilor totale și o stagnare a livrărilor de vehicule electrice. Această dinamică arată că producătorii chinezi se bazează tot mai mult pe piețele externe pentru a contracara slăbirea cererii interne.