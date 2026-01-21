Vânzările auto din Europa au crescut cu 8% în decembrie, impulsionate de avansul brandurilor chinezești / Porsche și Tesla, pierzători la final de an / Cum arată topul pe 2025

Piața auto europeană a încheiat anul 2025 pe un trend pozitiv, cu o creștere de 7,6% a vânzărilor în luna decembrie, potrivit datelor Dataforce. Avansul a fost susținut în principal de producătorii chinezi, care și-au dublat aproape prezența pe piață, ajungând la aproximativ 110.000 de automobile vândute într-o singură lună, echivalentul a 9,5% din total.

La nivelul întregului an, vânzările de automobile din Uniunea Europeană, Marea Britanie, Islanda, Norvegia și Elveția au crescut cu 2,3%, datele acoperind circa 98% din piață.

Mărcile chinezești au fost, și în acest caz, principalii câștigători, cu un avans anual de 99% și un volum total de aproximativ 811.000 de unități.

Creșterea a fost însoțită de o accelerare semnificativă a vânzărilor de vehicule electrificate, în primul an de aplicare a unor ținte de emisii mult mai stricte. Vânzările de vehicule electrice cu baterii (BEV) au crescut cu 52% în decembrie și cu 30% pe întreg anul 2025.

În paralel, producătorii auto pot calcula media emisiilor pe perioada 2025–2027, mulți dintre ei alegând să formeze grupuri aprobate de UE pentru 2025, alături de constructori cu portofolii puternice de vehicule electrice, precum Tesla și Volvo. Rămâne de văzut câți vor continua această strategie în 2026 și 2027.

Considerate anterior o tehnologie de tranziție, hibridele plug-in (PHEV) au revenit puternic: vânzările au crescut cu 37% în decembrie și cu 34% la nivel anual. Hibrizii clasici au înregistrat un avans mai moderat, de 7,2% în ultima lună a anului și de 9,6% pe ansamblul lui 2025.

Leapmotor, Chery și BYD, cele mai rapide creșteri în decembrie

Producătorii chinezi au dominat clasamentele de creștere în luna decembrie. Leapmotor, marcă deținută de Stellantis, a raportat 7.046 de vânzări, față de doar 399 în decembrie 2024. Chery a vândut 18.649 de automobile, comparativ cu 3.333 cu un an înainte, iar BYD a ajuns la 28.023 de unități, în creștere cu 261% față de decembrie 2024.

SAIC, grupul care deține marca MG, liderul chinez pe piața europeană, a raportat un avans de 28%, până la 34.549 de vânzări, în timp ce Geely a crescut cu 15%.

Dintre producătorii europeni, japonezi și sud-coreeni, Volkswagen Group a depășit media pieței, cu un avans de 9,9% în decembrie, urmat de Ford (+8,5%). Hyundai/Kia a crescut cu 6,9%, ușor sub ritmul general al pieței.

În schimb, mai multe grupuri au înregistrat performanțe semnificativ sub medie. Tata Group (Jaguar Land Rover) a raportat o scădere de 27%, Tesla a coborât cu 20% – în pofida faptului că Model Y a fost cel mai vândut model individual în decembrie – iar Toyota a înregistrat un declin de 9,2%.

La nivel de grup, Volkswagen și-a menținut poziția de lider pe întreg anul, cu o cotă de piață de 27%, urmat de Stellantis (14%), Renault (10%), Hyundai/Kia, BMW și Toyota.

Porsche și Tesla, printre pierzători la final de an

La nivel de mărci, Chery a avut unul dintre cele mai vizibile debuturi, cu 3.974 de vânzări în decembrie, față de doar una în aceeași lună din 2024. Leapmotor, Jaecoo (o altă marcă a Chery) și Lynk & Co (Geely) au avut, de asemenea, evoluții puternice. BYD a consemnat cea mai mare creștere în volum, cu peste 20.000 de unități suplimentare, până la aproximativ 28.000 de vânzări.

În sens opus, problemele Porsche au continuat, marca raportând o scădere de 31% în decembrie. Lexus, Land Rover și Tesla au pierdut fiecare peste 20% din vânzări în ultima lună a anului.

Pe întregul an 2025, Volkswagen a fost cea mai vândută marcă din Europa, urmată de Toyota, Skoda, BMW și Renault. Skoda a fost la mai puțin de 20.000 de unități de Toyota, cu 838.688 de automobile vândute. MG a fost cea mai bine clasată marcă chineză, ocupând locul 16, imediat în spatele Volvo. Printre alți câștigători s-au numărat Cupra (+33%), Mini (+15%) și Alfa Romeo (+34%).