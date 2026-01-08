Vânzările anuale ale Ford în SUA cresc cu 6% / Modelele hibride și camionetele accesibile, motorul creșterii

Ford a raportat o creștere a vânzărilor de automobile în Statele Unite ale Americii de 6%. Reuters titrează că apetitul puternic al consumatorilor pentru modelele hibride și camionetele accesibile a contribuit la compensarea încetinirii vânzărilor sale de mașini electrice.

Cel mai bun an pentru vânzările de Forduri hibride

Concret, vânzările anuale ale producătorului auto din Detroit au crescut cu 6% în 2025, ajungând la 2.204.124 de unități, față de 2.078.832 în urmă cu un an. Anunțul vine la o zi după ce producători auto precum Toyota, Hyundai și General Motors au raportat, de asemenea, creșteri ale vânzărilor anuale, în ciuda unui an turbulent pentru industrie, marcat de tarife și eliminarea unui credit fiscal de 7.500 de dolari pentru vehiculele electrice.

Ford a declarat că cumpărătorii săi s-au orientat către modele de bază accesibile pentru a face față prețurilor ridicate din industrie. În cel mai bun an din istoria Ford pentru vehiculele hibride, vânzările au crescut cu aproape 22%, de la 187.426 de unități în urmă cu un an la 228.072 de unități.

Și cererea pentru camioneta de buget a Ford, Maverick, a rămas puternică. Vânzările au crescut cu aproximativ 18% față de anul 2024, ajungând la 155.051 de unități. Andrew Frick, șeful operațiunilor Ford pentru vehicule pe benzină și electrice, a declarat că vânzările camionetei de mici dimensiuni au avut un „impact mare” asupra modului în care compania a abordat accesibilitatea pe piață.

Ford va renunța la multiple modele electrice

În decembrie, producătorul auto din Detroit a declarat că va efectua o depreciere de 19,5 miliarde de dolari și va renunța la mai multe modele de vehicule electrice, un exemplu dramatic al retragerii industriei auto de la modelele alimentate cu baterii, ca răspuns la politicile administrației Donald Trump și la slăbirea cererii de vehicule electrice.

Totodată, în Europa, Ford va face alianță cu Renault pentru a reintra pe piața de autoturisme compacte și dube mici. Potrivit Autocar, Ford speră să readucă pe piață modelul Fiesta, ce va fi bazat pe electricul francez Renault 5.