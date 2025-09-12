Vânzările de mașini electrice sunt în continuare pe plus, deși creșterea e lentă / Un plus de 15% față de luna august a anului trecut / Rechemări în service pentru producătorul Xpeng

Vânzările globale de mașini pur electrice și hibride plug-in au crescut cu 15% în luna august față de anul trecut. Această cifră reprezintă cea mai lentă creștere din ianuarie, conform unei cercetări de piață a Rho Motion, citată de Reuters.

China reprezintă mai mult de jumătate din vânzările globale de EV

Creșterea vânzărilor de vehicule electrice din China a încetinit față de prima jumătate a anului. Până în august, evoluția era în medie de +36%, dar, în ultima lună din vara acestui an, creșterea a fost de doar 6%. Cu toate acestea, vânzările chineze sunt așteptate să crească în continuare, pe măsură ce noi fonduri devin disponibile pentru schemele de subvenții din China, spune Charles Lester, manager de date la Rho Motion.

Cifra de +6% reprezintă cea mai lentă creștere din ultimele șapte luni în China. BYD, cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, și-a redus obiectivul de vânzări globale pentru 2025 cu până la 16%.

Cu toate acestea, august a fost cea mai bună lună de până acum în ceea ce privește vânzările de vehicule electrice și hibride pentru Geely, Xpeng și Nio, subliniind modul în care rivalii locali mai mici câștigă cote de piață în China.

China: 1,1 milioane de vehicule electrice vândute

Vânzările globale de vehicule electrice au crescut la 1,7 milioane de unități în august, dintre care 1,1 milioane doar în China. În Europa s-au comercializat aproximativ 283.500 de unități, în timp ce locuitorii Americii de Nord au cumpărat doar puțin peste 201.000 de unități.

Zonă geografică Unități vândute Creștere (în procente) China aprox. 1,1 milioane de unități +6% Europa 283.453 unități +48% America de Nord 201.255 unități +13% Restul globului 144.280 unități +56% Total aprox. 1,7 milioane unități +15% Sursa: Rho Motion

Xpeng recheamă în service mașinile sale electrice

Deși constructorii chinezi au început să aibă calitatea finisajelor și fiabilitatea modelelor europene, încă nu au ajuns la nivelul mașinilor de pe „bătrânul continent”, ceea ce ar putea fi o cauză a unei creșteri mai lente în vânzări. Spre exemplu, Xpeng va rechema în service 47.490 de sedanuri electrice P7+, începând cu 15 septembrie, din cauza unei potențiale defecțiuni a sistemului de asistență la direcție, titrează Reuters.

Conexiunile slăbite ale firelor din senzorii de asistare a servodirecției de la mașinile afectate produse între august 2024 și aprilie 2025 pot determina fluctuația semnalului senzorului de direcție. Fluctuația semnalului va activa lumina de avertizare privind defecțiunea direcției, iar sistemul de asistență la direcție va ceda, se arată într-o declarație a Administrației de Stat pentru Reglementarea Pieței.

Mașinile care urmează să fie rechemate reprezintă peste 65,5% din vânzările modelului până la sfârșitul lunii august. Mașina a fost scoasă la vânzare în noiembrie ca o provocare pentru Tesla Model 3, cu un preț începând de la echivalentul a 26.000 de dolari.