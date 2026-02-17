Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, a anunțat un plan ambițios de reducere a costurilor cu 20% la toate mărcile sale până la finalul anului 2028, transmite Manager Magazin, citat de Reuters.

Planul a fost prezentat de directorul general, Oliver Blume, și de directorul financiar Arno Antlitz într-o întâlnire cu ușile închise, la care au participat șefii importanți ai companiei, la Berlin. Obiectivul principal este asigurarea unei structuri de cost sustenabile, într-un context marcat de concurența crescândă din China, taxele vamale americane și presiunea pe marjele de profit.

Încă nu este clar unde vor fi operate reducerile de costuri și cum se va realiza cooperarea între mărcile grupului, dar închiderea unor fabrici nu este exclusă, potrivit sursei germane. Volkswagen nu a comentat oficial solicitărilor Reuters.

Strategia detaliată de reducere a costurilor

În ianuarie, compania anunțase deja că vizează economii de până la 1 miliard de euro (1,17 miliarde dolari) prin colaborarea între mărcile grupului. Producția, dezvoltarea tehnică și achizițiile vor fi coordonate de un Consiliu de administrație al grupului de mărci, care va reduce numărul locurilor de conducere cu aproximativ o treime până la mijlocul lui 2026.

Mărcile Skoda, Seat/Cupra și divizia Volkswagen de vehicule comerciale vor fi gestionate de patru membri ai Consiliului. Thomas Schäfer, directorul general al diviziei de automobile a Volkswagen, a subliniat că noua structură aduce „viteză sporită și o orientare clară spre optimizarea mărcilor”.

În paralel, programul de restructurare al mărcii de bază Volkswagen prevede concedierea a aproximativ 35.000 de angajați în Germania până în 2030.

Vânzări și provocări globale

În 2025, Volkswagen AG a raportat vânzarea a 8,98 milioane de vehicule la nivel global, în scădere ușoară cu 0,5% față de 2024. În China, o piață-cheie pentru grup, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de unități, din cauza concurenței intense din partea producătorilor auto locali. În America de Nord, declinul a fost mai sever, de 10,4%, afectat de taxele vamale impuse în trecut.

În Europa, însă, Volkswagen a înregistrat o creștere de 3,8%, cu 3,38 milioane vehicule vândute, în timp ce vânzările în America de Sud au urcat cu 11,6%, la 663.000 de unități.

Reducerea costurilor vine pe fondul unor provocări globale, cu o concurență puternică din partea producătorilor chinezi, taxe vamale și creșteri ale costurilor de producție. În acest context, eficientizarea operațiunilor și restructurarea managementului devin priorități pentru menținerea competitivității grupului la nivel mondial.

Planul Volkswagen reflectă o strategie de lungă durată, care combină controlul costurilor cu adaptarea la piețe diferite și consolidarea poziției globale a grupului în fața unor piețe tot mai dinamice și agresive, cum sunt China și Statele Unite.