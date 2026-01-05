dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Xpeng și-a dublat vânzările globale în anul 2025 / Totuși, creșterea față de luna noiembrie este de doar 2%

Redacția TechRider
5 ianuarie 2026
XPeng P7
Sursa foto: Daniel Kubirski / imago sportfotodienst / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Producătorul chinez Xpeng a reușit să își majoreze vânzările la nivel global cu 125%, atingând un nou record în scurta istorie a companiei. Totuși, potrivit Profit.ro, creșterea în vânzările lunare este mică, de doar 2%.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Aproape 430.000 de mașini Xpeng au fost comercializate în 2025

Xpeng este una dintre puținele companii auto din China unde acționar este un producător european (grupul Volkswagen), iar acest lucru ar fi contribuit la creșterea accelerată a vânzărilor. Cu 429.445 de unități comercializate în 2025, avansul Xpeng față de anul 2024 este de 125%, cu peste 10% din această cifră reprezentând exporturile.

Cu toate acestea, creșterea Xpeng pare că a încetinit foarte mult în ultima perioadă. În decembrie, vânzările s-au oprit la 37.508 unități, echivalentul unei majorări cu 2% față de decembrie 2024. Compania, care se descrie ca „lider în domeniul vehiculelor electrice inteligente”, are sediul în Guangzhou, China, dar are sedii deschise inclusiv în San Diego, SUA, unde a primit autorizarea pentru testarea de mașini autonome.

Xpeng s-a lansat în Europa cu trei modele, SUV-urile G6 și G9, respectiv sedanul P7. Începând din toamna anului 2025, compania a început să producă primele mașini în Austria pentru a ocoli tarifele vamale impuse de Comisia Europeană.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...