Fostul CEO Dacia va prelua conducerea unui producător de ATV-uri / Denis Le Vot va fi CEO și președinte al BRP Inc.

Denis Le Vot, CEO-ul care a condus Dacia spre cea mai profitabilă perioadă a sa, va fi CEO și președinte al companiei canadiene de vehicule recreaționale BRP Inc. Potrivit unui comunicat de presă al Bombardier, francezul va prelua cârma companiei din Canada începând cu 1 februarie 2026.

Presa canadiană nu este tocmai de acord cu numirea lui Le Vot

BRP Inc. este o companie canadiană de vehicule recreaționale, specializată în producția de ATV-uri, snowmobile și jetski-uri. BRP este o divizie a producătorului de avioane Bombardier, ce s-a desprins în 2003 de compania-mamă.

Potrivit Profit.ro, numirea lui Le Vot la conducerea BRP Inc. a stârnit controverse, presa canadiană susținând că situația financiară slabă a industriei de vehicule recreaționale nu ar fi tocmai un argument bun pentru a aduce un outsider. Totuși, este cunoscut faptul că Le Vot poate aduce o companie spre profitabilitate cu produse bune.

Nu trebuie să ne uităm mai departe de Dacia, unde a treia generație de Logan și Sandero au fost lansate cât timp el încă era la conducerea companiei, iar modelele încă se vând foarte bine, cu Sandero fiind cea mai bine vândută mașină la nivel european.

Cum este caracterizat Le Vot de canadieni

În comunicatul de presă al canadienilor, Denis Le Vot este văzut ca un „lider dinamic, cu o experiență dovedită în multiple roluri executive cheie în diferite țări”. Totodată, acesta poate gestiona „rețele globale de distribuitori”, iar abordarea sa „vizionară” în construirea brandului și experiența clienților au fost importante pentru alegerea BRP.

„După o carieră de succes de 30 de ani în industria auto, Denis este pregătit să își valorifice experiența pentru a crea valoare pentru toate părțile interesate. Industria auto are multe dinamici de piață similare cu industria sporturilor motorizate și așteptăm cu nerăbdare să beneficiem de vasta sa experiență în acest sector”, a declarat Barbara Samardzich, director independent principal la BRP Inc.

Denis Le Vot și-a început cariera în zona auto în 1990, când s-a alăturat grupului Renault. Acolo, a ocupat funcții de conducere în marketing, vânzări, servicii post-vânzare, precum și în operațiuni și managementul lanțului de aprovizionare. Acesta a ocupat și alte funcții de conducere în alianța Renault-Nissan-Mitsubishi iar, în 2021, a devenit CEO al mărcii românești Dacia.