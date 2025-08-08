Ford amână lansarea a două vehicule electrice / Compania se va concentra pe modele mai mici și mai accesibile

Producătorul auto american Ford a declarat că producția unei camionete electrice va fi amânată până în 2028. Reuters spune că producătorul auto a informat furnizorii că succesorul camionetei electrice Ford F-150 Lightning, dar și duba electrică E-Transit, vor avea producția suspendată la fabrica BlueOval din Ohio.

F-150 Lightning, cea mai bine vândută camionetă electrică din SUA

Compania a declarat că pick-up-ul electric Ford F-150 Lightning este cea mai bine vândută camionetă electrică, iar aceasta, alături de duba electrică, „continuă să răspundă nevoilor actuale ale clienților”. Totodată, Ford anunță că va fi flexibil „în ajustarea calendarului de lansare a produselor, pentru a răspunde nevoilor pieței și cererii clienților”.

Producătorii auto chinezi au redus costurile de producție ale vehiculelor electrice și oferă cumpărătorilor modele la prețuri mai mici. Ca răspuns la această presiune, Ford și alte companii auto se vor concentra pe producerea de modele accesibile pe o platformă simplificată, cu accent pe livrarea de vehicule electrice mai mici. Ford, care s-a confruntat cu probleme costisitoare de calitate și este lider în industria retragerilor de pe piață, a prognozat anterior pierderi de până la 5,5 miliarde de dolari în operațiunile sale cu vehicule electrice și software pentru 2025.

Anul trecut, compania a renunțat la planurile pentru un SUV electric cu șapte locuri. Jim Farley, CEO-ul Ford a declarat că modelele electrice mai mari nu sunt obiectivul principal al companiei în dezvoltarea viitoarelor vehicule alimentate cu baterii. Ford va prezenta planurile pentru unele dintre viitoarele sale modele EV și tehnologii pe 11 august, în cadrul unui eveniment din Kentucky, a declarat Farley.

