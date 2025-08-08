dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
3 minute de citit
Nu sunt comentarii

Ford amână lansarea a două vehicule electrice / Compania se va concentra pe modele mai mici și mai accesibile

Daniel Simion
8 august 2025
Ford F-150 electric
Sursa foto: Ford
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Producătorul auto american Ford a declarat că producția unei camionete electrice va fi amânată până în 2028. Reuters spune că producătorul auto a informat furnizorii că succesorul camionetei electrice Ford F-150 Lightning, dar și duba electrică E-Transit, vor avea producția suspendată la fabrica BlueOval din Ohio.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

F-150 Lightning, cea mai bine vândută camionetă electrică din SUA

Compania a declarat că pick-up-ul electric Ford F-150 Lightning este cea mai bine vândută camionetă electrică, iar aceasta, alături de duba electrică, „continuă să răspundă nevoilor actuale ale clienților”. Totodată, Ford anunță că va fi flexibil „în ajustarea calendarului de lansare a produselor, pentru a răspunde nevoilor pieței și cererii clienților”.

Producătorii auto chinezi au redus costurile de producție ale vehiculelor electrice și oferă cumpărătorilor modele la prețuri mai mici. Ca răspuns la această presiune, Ford și alte companii auto se vor concentra pe producerea de modele accesibile pe o platformă simplificată, cu accent pe livrarea de vehicule electrice mai mici. Ford, care s-a confruntat cu probleme costisitoare de calitate și este lider în industria retragerilor de pe piață, a prognozat anterior pierderi de până la 5,5 miliarde de dolari în operațiunile sale cu vehicule electrice și software pentru 2025.

Anul trecut, compania a renunțat la planurile pentru un SUV electric cu șapte locuri. Jim Farley, CEO-ul Ford a declarat că modelele electrice mai mari nu sunt obiectivul principal al companiei în dezvoltarea viitoarelor vehicule alimentate cu baterii. Ford va prezenta planurile pentru unele dintre viitoarele sale modele EV și tehnologii pe 11 august, în cadrul unui eveniment din Kentucky, a declarat Farley.

Pentru mai multe detalii despre planurile Ford pentru o nouă mașină electrică, citiți articolul următor:

Ford amână lansarea a două vehicule electrice, concentrându-se pe modele mai mici și mai accesibile

Producătorul auto american Ford a declarat că producția unei camionete electrice va fi amânată până în 2028. Reuters spune că producătorul auto a informat furnizorii că succesorul camionetei electrice Ford F-150 Lightning, dar și duba electrică E-Transit, vor avea producția suspendată la fabrica BlueOval din Ohio.

F-150 Lightning, cea mai bine vândută camionetă electrică din SUA

Compania a declarat că pick-up-ul electric Ford F-150 Lightning este cea mai bine vândută camionetă electrică, iar aceasta, alături de duba electrică, „continuă să răspundă nevoilor actuale ale clienților”. Totodată, Ford anunță că va fi flexibil „în ajustarea calendarului de lansare a produselor, pentru a răspunde nevoilor pieței și cererii clienților”.

Producătorii auto chinezi au redus costurile de producție ale vehiculelor electrice și oferă cumpărătorilor modele la prețuri mai mici. Ca răspuns la această presiune, Ford și alte companii auto se vor concentra pe producerea de modele accesibile pe o platformă simplificată, cu accent pe livrarea de vehicule electrice mai mici. Ford, care s-a confruntat cu probleme costisitoare de calitate și este lider în industria retragerilor de pe piață, a prognozat anterior pierderi de până la 5,5 miliarde de dolari în operațiunile sale cu vehicule electrice și software pentru 2025.

Ford are planuri pentru un nou vehicul electric

Anul trecut, compania a renunțat la planurile pentru un SUV electric cu șapte locuri. Jim Farley, CEO-ul Ford a declarat că modelele electrice mai mari nu sunt obiectivul principal al companiei în dezvoltarea viitoarelor vehicule alimentate cu baterii. Ford va prezenta planurile pentru unele dintre viitoarele sale modele EV și tehnologii pe 11 august, în cadrul unui eveniment din Kentucky, a declarat Farley.

Ford va prezenta planuri pentru un nou vehicul electric / Jim Farley, CEO: Este un moment la fel de mare ca Ford Model T

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...