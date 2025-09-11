Mexic va majora tarifele vamale pentru autoturismele din China la 50%

Mexic a anunțat că va majora tarifele vamale pentru mașinile chineze, dar și din celelalte părți ale Asiei, la 50%, în cadrul unei reforme majore a taxelor de import. Reuters titrează că, potrivit guvernului mexican, aceste tarife vor proteja locurile de muncă ale localnicilor, având ca scop calmarea tensiunilor cu Statele Unite.

Ministrul Economiei: Mașinile chinezești „au deja tarife”

Ministerul Economiei din Mexic a declarat că aceste măsuri, care vor majora tarifele în diferite proporții pentru bunuri din mai multe sectoare, vor avea un impact asupra importurilor în valoare de 52 de miliarde de dolari. Marcelo Ebrard, ministrul Economiei, a declarat că mașinilor asiatice deja li se aplică tarife, de 20%.

„Ceea ce vom face este să le majorăm la nivelul maxim permis. Fără un anumit nivel de protecție, aproape că nu poți concura”, a adăugat Marcelo Ebrard, Ministrul Economiei din Mexic.

El a declarat că măsurile, care se încadrează în limitele impuse de Organizația Mondială a Comerțului, au ca scop protejarea locurilor de muncă mexicane, întrucât mașinile chinezești intră pe piața locală „sub ceea ce numim prețuri de referință”. Planul trebuie încă aprobat de Congres, unde guvernul deține o majoritate semnificativă.

Tarifele vor impacta 8,6% din importuri

Tarifele vor avea impact asupra țărilor care nu au acorduri comerciale cu Mexic, în special China, Coreea de Sud, India, Indonezia, Rusia, Thailanda și Turcia, spune Ministerul Economiei. Măsurile includ, de asemenea, o taxă vamală de 35% pentru oțel, jucării și motociclete. Totodată, textilele vor fi supuse unor taxe între 10% și 50%.

Planul va avea impact asupra a 8,6% din totalul importurilor, se arată în document, și va proteja 325.000 de locuri de muncă din industrie și producție care erau în pericol. Măsura vine în contextul în care Statele Unite presează țările din America Latină să-și limiteze legăturile economice cu China, cu care concurează pentru influență în regiune.

Analista Gabriela Siller, de la Banco BASE, a declarat că tarifele vor stimula cel mai probabil cererea de mașini din China pe termen foarte scurt. Ea a mai declarat, într-o postare pe X, că tarifele aplicate țărilor cu care Mexicul nu are acorduri au două obiective: „creșterea veniturilor și (…) să facă o impresie bună lui Trump”.

Mexic încearcă să își protejeze economia

Analistul John Price susține că Mexicul, care exportă multe dintre propriile sale vehicule în SUA, răspunde presiunilor Casei Albe, încercând în același timp să aibă grijă de economia statului. Guvernul a anunțat că intenționează să majoreze cu 3,76 de miliarde de dolari măsurile tarifare pentru anul viitor.

Statele Unite și Mexic, care au un acord de liber schimb împreună cu Canada, sunt principalii parteneri comerciali ai celuilalt. Acordul, care a scutit Mexicul de o mare parte din tarifele impuse de administrația președintelui american Donald Trump, urmează să fie revizuit anul viitor.