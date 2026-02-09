Acțiunile din tehnologie scad, în timp ce investițiile lui Buffett rezistă mai bine decât piața

Investițiile lui Warren Buffett au avut o evoluție mai bună decât ansamblul pieței americane, într-o perioadă marcată de scăderi în sectorul tehnologic și de îngrijorări tot mai mari legate de rentabilitatea investițiilor masive în inteligența artificială.

Titlurile Berkshire Hathaway au depășit performanța indicelui S&P 500, unul dintre principalii indicatori bursieri din Statele Unite, care urmărește evoluția a 500 de companii mari listate.

În același timp, acțiunile marilor companii de tehnologie au fost sub presiune, pe fondul temerilor că investițiile accelerate în AI cresc mai rapid decât veniturile generate.

Potrivit CNBC, rezervele de numerar ale Berkshire Hathaway, care depășesc 350 de miliarde de dolari, sunt privite de investitori ca un avantaj într-un context de piață volatil.

În săptămâna încheiată recent, acțiunile Berkshire Hathaway au crescut cu peste 5%, în timp ce piața americană, per ansamblu, a avut o evoluție aproape stagnantă.

Indicele S&P 500 a înregistrat o scădere ușoară, de 0,1%. În contrast, indicele Dow Jones, care urmărește evoluția a 30 dintre cele mai mari companii americane, inclusiv Apple, Microsoft sau Coca-Cola, a atins vineri un nou maxim istoric, semnalând că o parte a marilor corporații continuă să performeze solid.

Această evoluție a permis companiei lui Buffett să recupereze rapid decalajul față de piață. Dacă, în urmă cu o săptămână, acțiunile Berkshire Hathaway erau cu aproape 8% sub nivelul pieței de la începutul anului, acum performanța lor este aproape aliniată cu cea a indicelui de referință.

Un factor important în această revenire a fost evoluția companiei medicale DaVita, în care Berkshire Hathaway deține aproximativ 44%. Participația este evaluată la circa 4,2 miliarde de dolari, iar acțiunile DaVita au crescut cu aproape 29% într-o singură săptămână, după publicarea unor rezultate financiare peste așteptările analiștilor.

Înainte de această creștere, Berkshire Hathaway a vândut aproape 1,7 milioane de acțiuni DaVita, la un preț de 120,56 dolari per acțiune, într-o tranzacție de aproximativ 200 de milioane de dolari. Vânzarea a fost necesară pentru respectarea unui acord care limitează participația companiei lui Buffett la maximum 45% din capitalul DaVita.

De-a lungul timpului, Warren Buffett a subliniat constant importanța unei perspective pe termen lung în investiții, avertizând împotriva tentației câștigurilor rapide. „Nu trebuie să vă faceți griji pentru ce se întâmplă la listările inițiale sau pentru faptul că unii oameni câștigă bani. Oamenii câștigă la loterie în fiecare zi, dar nu există niciun motiv ca asta să vă influențeze”, a declarat investitorul american.

Buffett le recomandă investitorilor să privească achiziția unei acțiuni ca pe achiziția unei afaceri și să nu se lase influențați de fluctuațiile pe termen scurt ale prețului. „Dacă nu vă uitați la prețul ei timp de cinci ani, este perfect în regulă. Tot ce trebuie să faceți este să vă dați seama ce are sens și să vă urmați propriul drum”, a mai spus acesta.