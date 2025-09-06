Alibaba, ByteDance și alte firme tech din China încă doresc cipuri Nvidia, în ciuda presiunilor guvernului de a nu le cumpăra – Reuters

Alibaba, ByteDance și alte firme chineze de tehnologie rămân interesate de cipurile de inteligență artificială ale Nvidia, în ciuda faptului că autoritățile de reglementare din Beijing le descurajează puternic să facă astfel de achiziții, au declarat pentru Reuters patru persoane cu cunoștințe despre discuțiile privind achizițiile.

Acestea doresc să primească asigurări că comenzile lor pentru modelul H20 al Nvidia, pentru care firma americană a obținut în iulie permisiunea de a vinde în China, sunt procesate și monitorizează îndeaproape planurile Nvidia pentru un cip mai puternic, denumit provizoriu B30A și bazat pe arhitectura Blackwell, au declarat două dintre aceste persoane.

B30A – dacă va fi aprobat pentru vânzare de către Washington – va costa probabil aproximativ dublu față de H20, care se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 10.000 și 12.000 de dolari, au precizat cele două persoane.

Firmele chineze de tehnologie consideră că potențialul preț al B30A este avantajos, au adăugat acestea. Una dintre surse a afirmat că B30A promite să fie de până la șase ori mai puternic decât H20.

Ambele cipuri sunt versiuni downgrade ale modelelor vândute în afara Chinei, dezvoltate special pentru a respecta restricțiile de export ale SUA.

Măsura în care China, care a generat 13% din veniturile Nvidia în ultimul an financiar, poate avea acces la cipuri AI de ultimă generație este unul dintre cele mai mari puncte fierbinți în războiul dintre SUA și China pentru supremația tehnologică.

Pe de o parte, SUA s-au retras de la poziția anterioară privind restricțiile mai severe asupra vânzărilor Nvidia de cipuri avansate către China. Nvidia și alți critici ai controalelor spun că este mai bine ca firmele chineze să continue să utilizeze cipurile sale – care funcționează cu instrumentele software ale Nvidia – astfel încât dezvoltatorii să nu treacă complet la ofertele rivalilor precum Huawei.

Președintele SUA, Donald Trump, a încheiat un acord cu Nvidia pentru ca aceasta să acorde guvernului SUA 15% din veniturile sale din H20.

În același timp, China dorește ca industria sa tehnologică să renunțe la cipurile americane. Autoritățile chineze au convocat companii, printre care Tencent și ByteDance, în legătură cu achizițiile lor de H20, cerându-le să explice motivele și exprimându-și îngrijorarea cu privire la riscurile legate de informații, au declarat surse luna trecută.

Cu toate acestea, nu li s-a ordonat să înceteze achizițiile de produse Nvidia.