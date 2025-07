Cu ce s-a ales Big Tech din „Legea Mare și Frumoasă” a lui Trump

Proiectul masiv de buget transformat în lege de președintele Donald Trump cu ocazia Zilei Independenței nu a inclus tot ce se afla pe lista de dorințe a Big Tech, dar cei mai mari jucători din industrie au de câștigat în mod semnificativ din mai multe prevederi din „Legea Mare și Frumoasă” („One Big Beautiful Bill”), relatează The Verge.

Legislația susținută de republicani este cel mai bine cunoscută pentru reducerile de impozite pe bacșișuri, plafoanele de deduceri de care ar putea beneficia în primul rând contribuabilii bogați, restricțiile privind acoperirea asistenței medicale pentru americanii cu venituri mici și cu handicap, reducerile stimulentelor pentru energia regenerabilă și finanțarea cu zeci de miliarde de dolari a aplicării legii imigrației. Cu toate acestea, propunerea include, de asemenea, restituirea deducerilor fiscale pentru cercetare și dezvoltare și alte elemente de care ar putea beneficia industria tehnologică, printre alte întreprinderi.

Într-o luptă cu mize mari, industria tehnologică nu a reușit să obțină un moratoriu asupra legilor de stat privind inteligența artificială, o propunere care a fost susținută de mai multe grupuri comerciale și care ar fi putut afecta, de asemenea, o serie de alte protecții tehnologice de stat. Dar, după luni de lobby de la Congres la Mar-a-Lago, industria va vedea taxe reduse și ar putea primi noi contracte din fondurile de aplicare a frontierelor, a constatat Tech Oversight Project, într-un nou raport analizat de către The Verge. Unele schimbări vor aduce probabil beneficii întreprinderilor de toate dimensiunile și din toate sectoarele – în timp ce altele pot oferi companiilor mari din industria tehnologiei cele mai mari beneficii.

Reducere mai mare a cheltuielilor de cercetare și dezvoltare

Proiectul de lege privind bugetul inversează, în esență, o politică din primul mandat al lui Trump, care a limitat modul în care companiile ar putea trece cercetarea și dezvoltarea pe impozitele lor. Legea din 2017 privind reducerea impozitelor și crearea de locuri de muncă (TCJA) a obligat companiile să repartizeze scutirile pentru costurile interne de cercetare și dezvoltare pe o perioadă de cinci ani, în loc să le deducă integral în anul în care au fost suportate. Acum, Congresul restabilește configurația de deducere anterioară, mai generoasă, iar întreprinderile mici pot obține deduceri fiscale retroactive pentru ultimii doi ani în care modificările – care au intrat în vigoare în 2022 – au fost în vigoare.

Într-un raport recent, Quartz a făcut legătura între modificările deducerii pentru cercetare și dezvoltare și valul de concedieri din industrie, descriind modul în care acestea au făcut ca întreprinderile să poată deduce efectiv doar o cincime din costurile lor de cercetare și dezvoltare în anul în care au fost suportate, mai degrabă decât suma totală, ceea ce a făcut ca salariile inginerilor și ale altor persoane cu înaltă calificare să fie mult mai costisitoare. Institutul nepartizan pentru impozitare și politică economică (ITEP) a constatat că, în cei trei ani în care modificările TCJA au intrat în vigoare, Alphabet, Amazon, Apple, Meta și Tesla și-au văzut facturile fiscale crescând cu 75 de miliarde de dolari.

Deci, deloc surprinzător, grupurile susținute de tehnologie, cum ar fi Fundația pentru Tehnologia Informației și Inovare (ITIF) și Business Software Alliance (BSA) au făcut presiuni pentru a reveni la regulă. „Pierderea amortizării integrale a cheltuielilor de cercetare și dezvoltare descurajează întreprinderile să își majoreze semnificativ investițiile în cercetare și dezvoltare, deoarece costul acestor investiții a crescut”, a scris ITIF într-o postare pe blog la începutul acestui an.

Menținerea unei rate reduse a impozitului pe profit

În schimb, grupurile de afaceri au pledat cu succes pe lângă congresmeni pentru a păstra o altă modificare din TCJA: o reducere masivă a ratei impozitului pe profit de la 35% la 21%. Într-o scrisoare adresată legislatorilor anul trecut, Consiliul Industriei Tehnologiei Informației (ITI), sprijinit de reprezentanți din domeniul tech, le-a spus legislatorilor că reducerea a adus SUA în linie cu țările similare și a oferit companiilor americane „condiții de concurență mai echitabile față de concurenții lor internaționali”, ceea ce, potrivit Tax Foundation, organizație non-profit, a contribuit la stimularea investițiilor americane. Democrații care s-au opus reducerii ratelor de impozitare au prezentat-o ca pe o pomană pentru corporațiile americane.

Prelungirea ratelor reduse ale impozitelor internaționale

Noua lege a bugetului blochează, de asemenea, o creștere programată a ratelor efective de impozitare pentru lucruri precum banii pe care companiile îi fac în străinătate pe baza brevetelor sau a altor active necorporale cu sediul în SUA.

Aceste tipuri de impozite – impozitul pe eroziunea de bază și anti-abuz (BEAT), impozitul pe venitul global intangibil cu impozitare redusă (GILTI) și impozitul pe venitul intangibil derivat din străinătate (FDII) – sunt menite, în general, să împiedice practicile contabile necinstite, cum ar fi mutarea activelor într-o filială străină. Înainte de adoptarea „One Big Beautiful Bill”, ratele efectiv reduse prin aceste trei politici urmau să expire la sfârșitul anului 2025.

Industria tehnologică a susținut că protejarea acestor rate scăzute ar menține companiile americane competitive în raport cu alte țări, precum Franța și Regatul Unit. „Mai multe alte națiuni oferă deja stimulente pentru proprietate intelectuală”, a declarat ITI parlamentarilor într-o scrisoare din octombrie. „Este esențial ca rata FDII să rămână cât mai scăzută posibil”.

Cu toate acestea, grupuri precum Coaliția FACT (Financial Accountability and Corporate Transparency) și ITEP, o organizație nonpartizană, consideră că ratele reduse ale impozitelor precum FDII reprezintă un cadou pentru cei mai mari jucători din industria tehnologiei, care se ocupă în mare măsură de active necorporale precum brevetele și mărcile comerciale.

„Reducerea impozitului avantajează în mod disproporționat marile corporații cu portofolii semnificative de proprietate intelectuală, în timp ce face puțin pentru firmele mai mici care nu au active similare”, a scris ITEP într-o postare pe blog anul trecut, în care a constatat că Alphabet, societatea mamă a Google, a raportat beneficii fiscale de peste 11 miliarde de dolari în perioada 2018-2023 ca urmare a FDII.

Finanțarea pentru protecția frontierelor ar putea ajunge la tehnologie

Pe lângă o creștere semnificativă a bugetului pentru Serviciul vamal și de protecție a frontierelor (CBP) și alte fonduri legate de imigrație, legea include aproximativ 6 miliarde de dolari pentru tehnologiile de frontieră, inclusiv sisteme de supraveghere. Acești bani ar putea ajunge la câteva mari firme de tehnologie deja implicate în acest domeniu.

Printre acestea se numără compania de date Palantir, fondată de Peter Thiel, care are în prezent un contract în valoare de 30 de milioane de dolari cu Immigration and Customs Enforcement (ICE) pentru a construi „ImmigrationOS” pentru a crea „vizibilitate aproape în timp real în cazurile de autodeportare”. Anduril, susținută de Thiel, are de asemenea de câștigat dacă agenția extinde infrastructura, cum ar fi turnurile de supraveghere pe care le furnizează deja guvernului. MIT Technology Review a scris în 2018 că Amazon Web Services a găzduit bazele de date ale Departamentului de Securitate Internă (DHS) legate de imigrație, inclusiv un bazin profund de date biometrice.

Alte ajustări de economisire a impozitelor

Companiile de tehnologie și alte întreprinderi vor beneficia, de asemenea, de modificări în modul de calcul al deducerilor dobânzilor de afaceri și de o prelungire permanentă a normelor care permit companiilor să deducă integral anumite cheltuieli cu echipamentele. Democrații din Camera Reprezentanților au numit anterior acest tip de tactică o „înșelătorie fiscală”, susținând că: „Două treimi din beneficii merg la corporațiile care realizează venituri de peste 250 de milioane de dolari, iar din 2018 până în 2021, aproximativ două duzini dintre cele mai mari corporații au primit aproximativ 50 de miliarde de dolari în reduceri de taxe prin această prevedere”.

Unele dintre modificările fiscale din proiectul de lege vor aduce beneficii firmelor mai mici și întreprinderilor din mai multe industrii diferite. Cu toate acestea, marile companii de tehnologie sunt deosebit de bine poziționate pentru a beneficia de modificări ale modului în care sunt impozitate profiturile străine din proprietatea intelectuală și de amortizări mai ample ale cheltuielilor de cercetare și dezvoltare. După luni de zile de colaborare cu administrația Trump, cu puține rezultate, se pare că cei mai mari jucători din industrie au obținut în sfârșit câteva victorii.