Arm se va extinde pe piața roboticii / Compania anunță lansarea unității Physical AI

Compania de tehnologie a cipurilor Arm Holdings s-a reorganizat pentru a crea o unitate Physical AI. Reuters titrează că scopul companiei este de a-și extinde prezența pe piața roboticii, au declarat directorii companiei în cadrul Consumer Electronics Show (6-9 ianuarie, Las Vegas), unde roboții sunt tema anului.

2026, anul roboților la CES Las Vegas

La târgul comercial din Las Vegas, companii mari și mici au prezentat roboți care ar putea ajuta la construirea de mașini, curățarea toaletelor și organizarea de jocuri de poker. Spre exemplu, Hisense a prezentat Harley, un robot umanoid ce poate ajuta cu treburile casnice.

Reuters raportează și prima reorganizare a companiei Arm, ce va opera acum pe trei linii principale de afaceri. Liniile cloud și AI, Edge, care include dispozitivele mobile și produsele pentru PC, și Physical AI, care va găzdui afacerea sa din domeniul auto.

Roboții și automobilele sunt nucleul AI-ului fizic și împărtășesc o gamă largă de tehnologii senzoriale existente și alte componente hardware. Producătorii de automobile, inclusiv Tesla, creează roboți pentru automatizarea sarcinilor din depozite și fabrici.

Arm: Robotica, o piață cu un uriaș poențial de creștere

Compania britanică Arm nu produce cipuri, ci furnizează tehnologia de bază pentru cipuri, care alimentează de la smartphone-uri la laptopuri și centre de date. Compania câștigă bani prin perceperea de taxe de licență și colectarea de redevențe atunci când proiectele sale sunt utilizate.

Concentrarea sporită a companiei asupra Physical AI face parte dintr-un efort mai amplu de creștere a afacerii. De când CEO-ul Rene Haas a preluat conducerea companiei în urmă cu aproximativ patru ani, Arm a dezvoltat modalități de a crește prețurile pentru cea mai recentă tehnologie și ia în considerare propriul design complet de cipuri.

Drew Henry, șeful noului departament al Arm, a declarat că soluțiile de AI fizică ar putea „îmbunătăți fundamental forța de muncă, eliberând timp suplimentar” și ar putea avea, ca urmare, un impact considerabil asupra produsului intern brut. Această divizie intenționează să angajeze personal dedicat roboticii, a declarat Ami Badani, directorul de marketing al Arm.