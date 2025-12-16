Guvernul britanic vrea ca companiile de tehnologie să blocheze în mod implicit imaginile explicite pe telefoane și computere pentru a proteja copiii, adulții trebuind să-și verifice vârsta pentru a crea și accesa astfel de conținut, relatează Financial Times.

Miniștrii doresc ca companii precum Apple și Google să încorporeze algoritmi de detectare a nudității în sistemele de operare ale dispozitivelor lor pentru a împiedica utilizatorii să facă fotografii sau să partajeze imagini cu organe genitale, cu excepția cazului în care sunt verificați ca adulți.

Ministerul de Interne ar urma să încurajeze companiile să introducă astfel de controale ca parte a strategiei sale de combatere a violenței împotriva femeilor, care va fi dezvăluită în zilele următoare, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Oficialii au analizat posibilitatea de a face astfel de controale o cerință obligatorie pentru dispozitivele vândute în Marea Britanie, dar au decis să nu adopte o astfel de abordare pentru moment, au adăugat persoanele respective.

Marea Britanie a refuzat să urmeze exemplul Australiei în ceea ce privește implementarea unei interdicții pentru persoanele sub 16 ani de a utiliza rețelele sociale, concentrându-se în schimb pe încercările de a împiedica copiii să vadă conținut dăunător.

Există însă îngrijorări crescânde cu privire la riscul ca copiii să fie expuși la grooming din partea adulților și la pornografie la o vârstă fragedă. Jess Phillips, ministrul responsabil cu protecția copiilor, a lăudat companii precum HMD Global, care a introdus un dispozitiv destinat copiilor care conține un software care detectează și blochează automat imaginile explicite.

Software-ul, numit HarmBlock, este produs de o companie britanică, SafeToNet. Deși Apple și sistemul de operare mobil Android al Google au dezvoltat avertismente privind conținutul sensibil pentru utilizatorii mai tineri, acestea pot fi ignorate prin introducerea unei parole.

Ministerul de Interne dorește să vadă sisteme de operare care să împiedice afișarea nudității pe ecran, cu excepția cazului în care utilizatorul a verificat că este adult prin metode precum verificări biometrice sau act de identitate oficial. Infractorii sexuali care abuzează de copii ar fi obligați să mențină activate astfel de blocaje.

Deși politica s-a concentrat inițial pe dispozitivele mobile, oficialii spun că aceleași modele ar putea fi aplicate și desktopurilor, subliniind că Microsoft Teams poate deja scana „conținutul inadecvat”. Cu toate acestea, propunerile vor întâmpina probabil obiecții legate de confidențialitate și libertăți civile, precum și întrebări cu privire la eficacitatea unor astfel de măsuri.

Când Marea Britanie a instituit în acest an verificări ale vârstei pentru site-urile pornografice, utilizatorii au ocolit restricțiile folosind fotografii false și servicii care ascund țara din care accesează internetul. Inițiativa Regatului Unit vine după ce Australia a stabilit recent o politică care încurajează companiile să dezvolte sisteme de operare cu setări pentru „detectarea nudității și utilizarea tehnicilor precum estomparea sau mesajele de avertizare”.

Propunerea este concepută pentru a completa Legea privind siguranța online, care impune companiilor să dispună de procese pentru eliminarea materialelor ilegale sau dăunătoare copiilor.

Nici Apple, nici Google nu oferă un sistem de blocare a nudității care să funcționeze pe întregul sistem de operare, inclusiv aplicațiile dezvoltate de alte companii pe care utilizatorii le descarcă și le rulează pe telefoanele lor, cum ar fi WhatsApp sau Telegram.

Apple oferă ceea ce numește instrumente de „siguranță în comunicare” pe care părinții le pot activa pe iPhone-ul sau iPad-ul copiilor pentru a-i avertiza cu privire la imagini necorespunzătoare. Sistemul său detectează fotografii și videoclipuri nud în mai multe aplicații și servicii proprii Apple, inclusiv Mesaje, AirDrop și FaceTime.

Cu toate acestea, adolescenții pot alege să vizualizeze imaginea după ce resping o alertă, deși cei sub 13 ani trebuie să introducă o parolă setată de părinți pentru a face acest lucru. Google oferă control parental prin sistemul său Family Link, care poate fi utilizat pentru a bloca sau limita accesul copiilor la anumite aplicații de pe telefoanele Android și în motorul său de căutare. Google Messages, aplicația de mesagerie text implicită pe majoritatea telefoanelor Android, oferă o opțiune de activare a „avertismentelor privind conținutul sensibil”, similară cu sistemul Apple.

Aplicațiile terțe pot alege, de asemenea, să utilizeze sistemul Android numit SafetyCore, care identifică conținutul sensibil în propria aplicație de mesagerie.