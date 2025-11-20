INFOGRAFIC România, locul 29 mondial la numărul de centre de date / Câte astfel de facilități sunt în țara noastră?

America este lider mondial în domeniul infrastructurii digitale și găzduiește aproximativ 38% din centrele de date din lume, transmite Visual Capitalist.

Europa este, de asemenea, o forță majoră, cu aproape 3.500 de centre de date în întreaga regiune. În România sunt 65 de centre, iar țara noastră ocupă locul 29 la nivel mondial din acest punct de vedere.

Centrele de date sunt coloana vertebrală a economiei digitale, stocând, gestionând și procesând datele mondiale.

Statele Unite sunt lider mondial cu 4.165 de centre de date, reprezentând aproape 38% din toate facilitățile din întreaga lume. Acest lucru se datorează sectorului tehnologic robust al țării, cu jucători importanți precum Amazon, Google și Microsoft care operează o infrastructură cloud extinsă.

Companii precum OpenAI contribuie, de asemenea, la o extindere istorică a infrastructurii digitale pentru a alimenta sarcinile de lucru ale inteligenței artificiale, cu angajamente de cheltuieli de 1,4 trilioane de dolari până în 2035.

În Europa, cele mai multe centre sunt în Marea Britanie (499), Germania (487) și Franța (321).

Accentul pus de UE pe protecția vieții private, prin Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), a stimulat, de asemenea, creșterea facilităților locale.