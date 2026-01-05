Cum lumea tehnologiei este plină de personalități importante, mereu apare un eveniment care să poată fi catalogat drept stupid. TechCrunch a compilat o listă cu cele mai mari evenimente care să poate această etichetă.

Mark Zuckerberg îl dă în judecată pe Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, un avocat specializat în falimente din Indiana, a intentat un proces împotriva lui Mark Zuckerberg, CEO al Meta. Avocatul a cumpărat reclame pe Facebook pentru a își promova cabinetul către potențialii clienți, iar pagina sa a fost suspendată în multiple rânduri pe nedrept pentru că se dădea drept CEO-ul Meta.

Aceasta a fost o frustrare continuă pentru Mark Zuckerberg, care practică avocatura de când CEO-ul Meta vârsta de trei ani. Mark Zuckerberg a creat chiar și un site web (iammarkzuckerberg.com), pentru a le explica potențialilor clienți că nu este Mark Zuckerberg.

„Nu pot folosi numele meu când fac rezervări sau conduc afaceri, deoarece oamenii presupun că sunt un glumeț și închid telefonul. Uneori, viața mea seamănă cu reclama ESPN cu Michael Jordan, în care numele unei persoane obișnuite provoacă confuzii constante”, susține avocatul Mark Zuckerberg pe site-ul său.

Mark Zuckerberg, livratorul personal al unui recrut de la OpenAI

CEO-ul Meta nu este doar un afacerist, ci și livrator de mâncare. În contextul concurenței acerbe dintre OpenAI, Google, Anthropic și Meta de a recruta oameni, șefii nu oferă doar pachete salariale atractive, ci și servicii personale. În decembrie, directorul de cercetare al OpenAI, Mark Chen, a declarat într-un podcast că a auzit că Mark Zuckerberg livra personal supa recruților.

„Știi, unele povești interesante aici sunt că Zuck a mers și a livrat personal supă persoanelor pe care încerca să le recruteze de la noi”, a spus Mark Chen într-un interviu.

Parekh, angajat simultan în mai multe firme din Silicon Valley

Fondatorul platformei de analiză Mixpanel, Suhail Doshi, a postat un mesaj pe X pentru a îi avertiza pe colegii antreprenori despre Soham Parekh, un inginer ce părea a fi promițător. Doshi l-a angajat pe Parekh să lucreze pentru noua sa companie, apoi și-a dat seama repede că acesta lucra pentru mai multe companii în același timp.

PSA: there’s a guy named Soham Parekh (in India) who works at 3-4 startups at the same time. He’s been preying on YC companies and more. Beware.



I fired this guy in his first week and told him to stop lying / scamming people. He hasn’t stopped a year later. No more excuses. — Suhail (@Suhail) July 2, 2025

S-a dovedit că Doshi nu era singur. El a mărturisit că, în acea zi, trei fondatori l-au contactat pentru a-i mulțumi pentru avertisment, deoarece îl angajaseră pe Parekh. Pentru unii, Parekh era un escroc lipsit de moralitate, care exploata startup-urile pentru a câștiga bani rapid. Pentru alții, era o legendă, deoarece a reușit să obțină locuri de muncă la atât de multe companii, având în vedere competitivitatea din domeniul tech.