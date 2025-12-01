Compania de tehnologie Life is Hard, listată la BVB pe piaţa AeRo, a consemnat o creştere a cifrei de afaceri consolidate cu 9,26%, la 31,4 milioane de lei (+9,26%), în primele noul luni ale acestui an, potrivit unui comunicat transmis luni de companie, scrie Agerpres.

„În primele trei trimestre ale anului, cifra de afaceri consolidată orientativă a LIH Group a crescut la 31,4 milioane RON, înregistrând un avans de 9,26% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024. În acelaşi timp, veniturile din exploatare au avansat cu 15,8%, reflectând diversificarea portofoliului şi extinderea accelerată a activităţilor operaţionale. LIH Group a raportat o EBITDA de 2,14 milioane RON, o evoluţie spectaculoasă comparativ cu anul anterior (+231%). Acest rezultat confirmă eficienţa proceselor interne şi impactul investiţiilor strategice în platforme digitale proprii”, se precizează în documentul citat.

La nivel individual, Life Is Hard a înregistrat o cifră de afaceri de 19,49 milioane lei, mai mare cu 4,77% faţă de T3 2024, iar EBITDA a fost de peste 12 ori mai mare comparativ cu anul trecut, ajungând la 574.000 lei. În plus, atragerea de fonduri europene şi extinderea portofoliului digital au dus la o creştere cu 63% a activelor curente.

În T3 2025, LIH a semnat cinci proiecte europene noi, cu o valoare totală de peste 5 milioane euro, finanţate în proporţie de 95%. Acestea susţin dezvoltarea programului Sales Academy, dedicat formării tinerilor în domenii precum brokeraj, vânzări tech şi competenţe digitale.

„Într-un context macroeconomic marcat de incertitudine, volatilitate geopolitică şi un climat fiscal imprevizibil, adevărata provocare a anului 2025 pentru noi nu a fost piaţa, ci alinierea internă, datorată ritmurilor diferite între echipe şi evoluţiei fragmentate. Acest proces a devenit şi o lecţie valoroasă de maturizare, iar rezultatele trimestrului 3 arată revenirea LIH pe un drum de construcţie aliniat la obiectivele asumate”, a declarat Cătălin Chiş, CEO şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al companiei, în comunicat.

Life is Hard (LIH) este prima companie românească de software listată la BVB, piaţa AeRo, segmentul Premium, iar din 2021 face parte din indicele BET AeRO.

Compania are 21 ani de activitate, iar în 2020 a intrat în proces de dezvoltare accelerată prin achiziţii şi fuziuni, care i-au crescut semnificativ rezultatele financiare şi poziţia pe piaţă. Astfel, a integrat fondul de comerţ al companiilor Active Power Solutions (APS) respectiv TreeComm, ambele distribuitori de telecomunicaţii B2B, şi a preluat 40% din actionariatul Performia Finance (servicii financiare), respectiv 100% din Innobyte Solutions (e-Commerce).