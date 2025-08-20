Gigantii tech transformă startupurile AI din Silicon Valley în ”companii-zombie”, pentru a evita reglementările antitrust

Marile companii tehnologice precum Google, Meta, Microsoft şi Amazon folosesc o nouă strategie de expansiune în domeniul inteligenţei artificiale: preiau fondatorii şi echipele-cheie ale startup-urilor promiţătoare, oferind sume mari pentru licenţierea tehnologiei, dar fără a cumpăra efectiv compania, relatează CNBC, transmite News.ro.

Aceste ”achiziţii de talente” permit evitarea supravegherii antitrust, dar lasă în urmă organizaţii golite de conţinut – aşa-numitele ”companii-zombie”.

Un caz recent este startupul Windsurf, care a ratat un acord cu OpenAI, iar fondatorii au plecat la Google în urma unui contract de 2,4 miliarde de dolari. Compania a fost ulterior vândută către Cognition pentru doar 250 de milioane.

Alte exemple includ Scale AI (Meta), Inflection AI (Microsoft), Covariant şi Adept (Amazon), şi Character.AI (Google), toate afectate de plecarea masivă a fondatorilor şi cercetătorilor.

Deşi unii investitori şi angajaţi au fost recompensaţi, mulţi dintre lucrătorii de rând au fost abandonaţi fără perspective clare.

Experţii spun că aceste practici subminează inovaţia şi creează un precedent periculos, în care fondatorii sunt recompensaţi pentru abandonul propriilor companii în favoarea marilor giganţi.

Autorităţile de reglementare, precum FTC şi DOJ, au început anchete în unele cazuri, însă tactica evitării preluărilor oficiale, prin menţinerea unor participaţii minoritare, rămâne greu de sancţionat.