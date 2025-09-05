Liderii giganților tech, invitați de Trump să ia cina împreună la Casa Albă / Elon Musk, marele absent / Zuckerberg, Cook, Gates și Altman, laude la adresa lui Trump

Liderii giganţilor tehnologici americani, aproape toţi susţinându-l pe Donald Trump, l-au lăudat pe preşedintele american joi, în timpul unei cine la Casa Albă, scrie AFP, citată de Agerpres.

Multimiliardarul Elon Musk, un fost aliat al preşedintelui american cu care a avut o ceartă spectaculoasă, a lipsit la apel, comentează ironic AFP.

„Am fost invitat, dar din păcate nu am putut participa”, a declarat şeful Tesla şi SpaceX pe reţeaua sa de socializare X, adăugând că a trimis pe cineva să-l reprezinte.

„Nu este o realizare uşoară să reunim un astfel de grup”, a început Mark Zuckerberg, CEO al Meta, aşezat la dreapta lui Donald Trump.

În jurul lor se aflau şefii celor mai mari companii din sector (OpenAI, Microsoft, Apple, Alphabet), dintre care unii au fost prezenţi în ianuarie la ceremonia de învestitură a republicanului în vârstă de 79 de ani.

Toate aceste companii „face investiţii uriaşe în ţară pentru a construi centre de date şi infrastructura care va impulsiona următorul val de inovaţie”, a mai declarat Mark Zuckerberg.

„Vreau să vă mulţumesc pentru ajutorul pe care îl oferiţi companiilor americane din întreaga lume”, i-a transmis Tim Cook, CEO-ul Apple, preşedintelui american.

Donald Trump a ameninţat recent cu sancţiuni comerciale împotriva ţărilor sau organizaţiilor care reglementează companiile americane de tehnologie, o ameninţare îndreptată în special către Uniunea Europeană.

„Vă mulţumesc că sunteţi un preşedinte care susţine atât de mult afacerile şi inovaţia. Este o schimbare cu adevărat binevenită”, a adăugat Sam Altman, CEO al Open AI.

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, aşezat lângă Prima Doamnă Melania Trump, a adoptat un ton uşor diferit, făcând apel la utilizarea inteligenţei artificiale în dezvoltarea internaţională.

„Este minunat că suntem împreună şi vorbim despre cum Statele Unite pot conduce acest sector strategic şi îl pot aplica atât celor mai săraci din afara Statelor Unite, cât şi propriilor noştri cetăţeni”, a spus fostul CEO devenit filantrop.

Pentru a ilustra capacitatea Americii de inovare, Bill Gates a menţionat Operaţiunea Warp Speed, care a permis dezvoltarea şi distribuirea vaccinurilor COVID-19 în timp record.

De la preluarea mandatului, Donald Trump a redus drastic ajutorul internaţional şi a oprit investiţiile în vaccinuri ARNm, tehnologia utilizată pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

Mai degrabă reţinut faţă de lumea tehnologiei în timpul primului său mandat, republicanul în vârstă de 79 de ani a văzut cum cele mai mari nume din sector s-au raliat masiv de partea sa după la revenirea sa la putere.

Mulţi au mers la Casa Albă pentru a promite investiţii semnificative în Statele Unite, iar unii, urmând exemplul preşedintelui american, s-au grăbit să pună capăt programelor care promovează diversitatea şi iniţiativelor de combatere a dezinformării online.