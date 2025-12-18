Startup-ul suedez Lovable, activ în zona așa-numitului „vibe coding”, a anunțat o rundă de finanțare de tip Series B în valoare de 330 de milioane de dolari, care evaluează compania la 6,6 miliarde de dolari. Runda a fost condusă de CapitalG și Menlo Ventures, cu participarea Khosla Ventures, Salesforce Ventures, Databricks Ventures și a altor investitori, potrivit TechCrunch.

Evaluare triplată în cinci luni

Finanțarea vine la doar câteva luni după runda de tip Series A, încheiată în luna iulie, când Lovable a atras 200 de milioane de dolari la o evaluare de 1,8 miliarde de dolari. În interval de aproximativ cinci luni, evaluarea companiei s-a triplat.

Lovable are sediul în Stockholm și a fost fondată în 2024. Compania a dezvoltat o platformă de „vibe coding”, un tip de instrument care permite utilizatorilor să creeze cod și aplicații complete folosind comenzi text. Soluția este orientată către dezvoltarea rapidă de produse software, fără a necesita cunoștințe avansate de programare.

Creștere accelerată: venituri de 200 de milioane de dolari în primul an

Creșterea companiei a fost una accelerată. Lovable a atins pragul de 100 de milioane de dolari venituri recurente anuale în primele opt luni de activitate. Patru luni mai târziu, compania a depășit 200 de milioane de dolari . Aceste rezultate au plasat Lovable printre cele mai rapide startup-uri din zona AI în ceea ce privește scalarea veniturilor.

Potrivit companiei, platforma este utilizată de clienți importanți din industria software, printre care Klarna, Uber și Zendesk. Lovable susține că peste 100.000 de proiecte noi sunt create zilnic pe platforma sa. În primul an de funcționare, utilizatorii ar fi construit peste 25 de milioane de proiecte.

Planuri de dezvoltare și extindere

Reprezentanții companiei au precizat că fondurile atrase vor fi direcționate către mai multe zone de dezvoltare. Printre acestea se numără integrarea mai profundă cu aplicații terțe, extinderea funcționalităților destinate clienților enterprise și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru aplicații complete. Lovable intenționează să includă servicii precum baze de date, soluții de plăți și hosting, astfel încât utilizatorii să poată construi și lansa aplicații și servicii fără a apela la platforme externe.

Decizia de a rămâne în Europa

Cofondatorul și CEO-ul Lovable, Anton Osika, a vorbit despre strategia de dezvoltare a companiei în cadrul conferinței Slush, desfășurată la Helsinki. Acesta a declarat că decizia de a păstra compania în Europa a fost una asumată, în ciuda presiunilor din partea investitorilor de a muta sediul în Silicon Valley.

„A fost tentant, dar am rezistat cu adevărat”, a spus Osika. „Pot sta aici acum și să spun: ‘Uitați, puteți construi o companie globală de AI din această țară’. Există mai mult talent disponibil atunci când ai o misiune puternică și creezi un sentiment de urgență care îi adună pe oameni și îi face să lucreze împreună”

Controversa privind TVA-ul

În luna noiembrie, Lovable a fost criticată public pentru faptul că nu a plătit TVA-ul, taxă aplicabilă majorității bunurilor și serviciilor din Uniunea Europeană. Anton Osika a confirmat situația într-o postare pe LinkedIn, precizând că problema va fi remediată. Totodată, acesta a dezactivat comentariile în care se susținea că astfel de taxe ar reprezenta un obstacol major pentru startup-urile europene cu creștere rapidă.

Context de piață: investiții masive în „vibe coding”

Runda de finanțare a Lovable are loc într-un context în care „vibe coding”-ul continuă să atragă interes puternic din partea investitorilor. Un alt startup din acest segment, Cursor, a anunțat în luna noiembrie o finanțare de 2,5 miliarde de dolari, la o evaluare de 29,3 miliarde de dolari. Și în acest caz, compania a bifat a doua rundă majoră de finanțare în același an, evaluarea dublându-se în câteva luni.

Evoluția Lovable confirmă ritmul accelerat al investițiilor în instrumente AI dedicate dezvoltării software și interesul crescut al pieței pentru soluții care reduc barierele tehnice în crearea de aplicații.