Nvidia pregătește accelerarea producției de cipuri H200 / Compania este în discuții cu TSMC pentru o nouă comandă de cipuri

Nvidia se străduiește să satisfacă cererea puternică pentru cipurile sale de inteligență artificială H200 din partea companiilor chineze de tehnologie și a contactat producătorul contractant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pentru a crește producția, au declarat surse citate de Reuters.

Companiile chineze de tehnologie au plasat comenzi pentru peste 2 milioane de cipuri H200 pentru 2026, în timp ce Nvidia deține în prezent doar 700.000 de unități în stoc, au declarat două dintre surse. Volumul exact suplimentar pe care Nvidia intenționează să îl comande de la TSMC rămâne neclar, au mai spus acestea.

O a treia sursă a declarat că Nvidia a solicitat TSMC să înceapă producția cipurilor suplimentare, iar lucrările sunt preconizate să înceapă în al doilea trimestru al anului 2026. Aceste mișcări ridică îngrijorări cu privire la posibilitatea unei restrângeri suplimentare a aprovizionării globale cu cipuri AI, întrucât Nvidia trebuie acum să găsească echilibrul potrivit între satisfacerea cererii puternice din China și rezolvarea problemelor legate de aprovizionarea limitată din alte părți.

Acestea ar putea, de asemenea, intensifica riscurile pentru Nvidia, întrucât Beijingul nu a aprobat încă niciun transport de cipuri H200. Administrația președintelui american Donald Trump a permis abia recent exporturile de H200 către China.

Nvidia își gestionează continuu lanțul de aprovizionare

Discuțiile dintre Nvidia și TSMC și detaliile privind cererea din China nu au fost raportate anterior. Nici prețurile nu au fost raportate anterior – Nvidia a decis ce variante H200 va oferi clienților chinezi și le va vinde la un preț de aproximativ 27.000 de dolari pe cip, au spus sursele.

„China este o piață extrem de competitivă, cu furnizori locali de cipuri în creștere rapidă. Blocarea tuturor exporturilor din SUA subminează securitatea noastră națională și economică și nu face decât să avantajeze concurența străină”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia.

Comanda potențială ar marca o expansiune semnificativă a producției H200 într-un moment în care Nvidia s-a concentrat pe creșterea producției noilor sale linii de cipuri Blackwell și Rubin. H200, parte a arhitecturii Hopper de generație anterioară a Nvidia, utilizează procesul de fabricație de 4 nanometri al TSMC.

Nvidia intenționează să onoreze comenzile inițiale din stocul existent, primul lot de cipuri H200 fiind așteptat să sosească înainte de sărbătoarea Anului Nou Lunar, la mijlocul lunii februarie, a raportat Reuters la începutul acestei luni.

Giganții tehnologici chinezi stimulează cererea

Cea mai mare parte a comenzilor de peste 2 milioane de cipuri pentru 2026 provine de la marile companii chineze de internet, care consideră H200 o îmbunătățire semnificativă față de cipurile disponibile în prezent, au declarat două dintre surse.

Din stocul actual de 700.000 de unități al Nvidia, aproximativ 100.000 sunt supercipuri GH200 Grace Hopper, care combină procesorul Grace al Nvidia cu arhitectura GPU Hopper, în timp ce restul sunt cipuri H200 independente. Deși Nvidia a indicat un preț aproximativ clienților chinezi, acesta va varia în funcție de volumul achizițiilor și de acordurile specifice ale clienților, au spus două dintre persoane.

Un modul cu opt cipuri este de așteptat să coste în jur de 1,5 milioane de yuani, ceea ce îl face puțin mai scump decât modulul H20, o variantă mai slabă a H200, care nu mai este disponibil și care se vindea anterior cu aproximativ 1,2 milioane de yuani, au spus ei.

ByteDance va cheltui 100 de miliarde de yuani în cipuri Nvidia

ByteDance intenționează să cheltuiască aproximativ 100 de miliarde de yuani pe cipurile Nvidia în 2026, în creștere de la aproximativ 85 de miliarde de yuani în 2025, dacă China va permite vânzarea H200. Livrările planificate urmează deciziei luate de Trump la începutul acestei luni de a permite vânzarea H200 către China cu o taxă de 25%, inversând interdicția administrației Biden privind exporturile de cipuri AI avansate către China.

Cu toate acestea, oficialii chinezi încă decid dacă să permită importurile H200, în contextul îngrijorărilor că accesul la cipuri străine avansate ar putea încetini dezvoltarea industriei interne de semiconductori AI.

Dar ei nu au semnalat o opoziție imediată. În timp ce producătorii chinezi de cipuri au reușit să creeze produse care rivalizează cu H20 în ceea ce privește performanța, nu există încă echivalente ale H200. O propunere luată în considerare ar impune ca fiecare achiziție de H200 să fie însoțită de o anumită proporție de cipuri produse pe plan intern, a raportat anterior Reuters.