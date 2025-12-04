Gigantul american Micron Technology va ieși, în 2026, din segmentul de memorii și soluții de stocare dedicate utilizatorilor de PC, urmând să își orienteze producția către companiile din domeniul inteligenței artificiale, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

Decizia marchează sfârșitul a aproape trei decenii în care produsele pentru consumatori au fost comercializate sub brandul Crucial.

Anunțul a fost transmis investitorilor, compania precizând că va opri vânzările directe și prin distribuitori ale produselor Crucial până la finalul celui de-al doilea trimestru fiscal din 2026 (februarie). Micron va continua să ofere suport și servicii de garanție pentru produsele aflate deja pe piață.

Reprezentanții companiei explică decizia prin creșterea cererii pentru memorie și stocare în centrele de date folosite pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială. „Creșterea din zona AI a determinat o cerere ridicată pentru memorie și stocare. Renunțarea la activitatea de consum Crucial ne permite să ne concentrăm pe clienții mari și strategici din segmente aflate în expansiune rapidă”, a declarat Sumit Sadana, EVP și Chief Business Officer la Micron.

Micron, fondată în 1978, este unul dintre cei mai mari producători globali de DRAM, memorie flash și SSD-uri. Brandul Crucial, lansat în 1996, a devenit cunoscut în rândul utilizatorilor de PC-uri și al pasionaților de gaming, fiind o sursă accesibilă de RAM și soluții de stocare pentru piața de masă. După aproape 30 de ani, compania închide această linie pentru a se concentra pe sectorul enterprise și infrastructurile AI.