Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat lansarea unei proceduri de recrutare pentru cinci specialiști IT care vor contribui la dezvoltarea, administrarea și optimizarea sistemului informatic MySMIS2021 / SMIS2021+, platforma națională utilizată pentru gestionarea fondurilor europene.

Anunțul a fost făcut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, printr-o postare publicată pe LinkedIn.

Rolul platformei MySMIS2021 / SMIS2021+

Sistemul MySMIS2021 / SMIS2021+ reprezintă infrastructura digitală prin care sunt depuse, evaluate, contractate și monitorizate proiectele finanțate din fonduri europene în România. Platforma este esențială pentru gestionarea Programelor Operaționale și pentru urmărirea utilizării fondurilor alocate prin politica de coeziune a Uniunii Europene.

Consolidarea echipei IT are ca obiectiv creșterea stabilității, securității și performanței sistemului, precum și îmbunătățirea interoperabilității cu alte platforme informatice publice.

Posturi disponibile și cerințe

Cele cinci poziții scoase la concurs sunt pe perioadă determinată, cu contracte valabile până la finalul anului 2028. Structura posturilor este următoarea:

Două poziții de administrator infrastructură IT – minimum 5 ani experiență

– minimum 5 ani experiență Un post de administrator servere aplicații – minimum 5 ani experiență

– minimum 5 ani experiență Un post de administrator baze de date & Data Warehouse – minimum 5 ani experiență

– minimum 5 ani experiență Un post de expert interoperabilitate sisteme informatice – minimum 3 ani experiență

Candidații trebuie să aibă studii superioare în domenii precum informatică, matematică, inginerie, IT, telecomunicații sau științe economice. De asemenea, sunt necesare experiență relevantă pentru poziția vizată, cunoștințe de limba engleză la nivel mediu și capacitatea de a lucra în echipă.

Salarii și calendarul recrutării

Salariile brute lunare oferite sunt:

26.000 lei pentru pozițiile de administrator infrastructură IT, administrator servere aplicații și administrator baze de date & Data Warehouse

pentru pozițiile de administrator infrastructură IT, administrator servere aplicații și administrator baze de date & Data Warehouse 25.000 lei pentru poziția de expert interoperabilitate sisteme informatice

Dosarele de înscriere pot fi depuse până la 2 martie 2026, iar interviurile sunt programate pentru 6 martie 2026.

Informații suplimentare privind atribuțiile detaliate, condițiile de participare și bibliografia necesară sunt disponibile pe site-ul oficial al ministerului, potrivit declarațiilor ministrului Dragoș Pîslaru.