OpenAI se află în discuții pentru a atrage până la 100 de miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanțare, care ar putea evalua compania la aproximativ 830 de miliarde de dolari. Informația a fost publicată de The Wall Street Journal, care citează surse anonime apropiate negocierilor.

Potrivit sursei, OpenAI urmărește să finalizeze această rundă până la finalul primului trimestru calendaristic al anului viitor. Compania ar lua în calcul atragerea de capital inclusiv de la fonduri suverane. Publicația The Information a relatat anterior despre negocieri similare, dar a indicat o evaluare mai redusă, de aproximativ 750 de miliarde de dolari.

Demersul vine într-un moment în care OpenAI își accelerează investițiile globale și semnează parteneriate pentru a-și menține poziția în cursa dezvoltării inteligenței artificiale. Fondurile ar urma să susțină în special costurile ridicate de inferență, care sunt finanțate tot mai mult din numerar și mai puțin din credite cloud. Această evoluție sugerează că necesarul de putere de calcul a depășit nivelul acoperit de parteneriatele existente.

Presiunea concurențială a crescut în ultimele luni, pe fondul avansului unor jucători precum Anthropic și Google. În acest context, OpenAI a accelerat lansarea de noi modele și și-a extins oferta destinată dezvoltatorilor și companiilor.

În paralel, entuziasmul investitorilor față de sectorul AI a început să se tempereze. Există semne de întrebare legate de sustenabilitatea investițiilor masive, finanțate prin datorie, realizate de companii precum Amazon, Microsoft, Oracle și OpenAI. Situația este complicată și de limitările din lanțul de aprovizionare, în special de deficitul de cipuri de memorie.

Totodată, OpenAI este asociată cu zvonuri privind o posibilă ofertă publică inițială, ca soluție pentru atragerea unor sume de ordinul zecilor de miliarde de dolari. Compania ar genera în prezent venituri anuale recurente estimate la circa 20 de miliarde de dolari.

Dacă runda se va concretiza, resursele financiare ale OpenAI ar crește semnificativ. Potrivit datelor PitchBook, compania dispune deja de peste 64 de miliarde de dolari și a fost evaluată recent la aproximativ 500 de miliarde de dolari într-o tranzacție secundară.