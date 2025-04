Proces antitrust istoric împotriva Google în SUA: Departamentul Justiției spune că gigantul tech ar putea folosi AI pentru a extinde monopolul în domeniu căutărilor online

Google, deținut de Alphabet, are nevoie de măsuri puternice pentru a fi împiedicată să își folosească produsele de inteligență artificială pentru a-și extinde dominația în domeniul căutărilor online, a declarat un avocat al Departamentului american al Justiției, în contextul în care luni a început procesul în acest caz istoric antitrust, relatează Reuters.

Rezultatul procesului ar putea remodela în mod fundamental internetul prin înlăturarea Google ca portal de referință pentru informații online.

Departamentul de Justiție solicită un ordin care să oblige Google să vândă browserul său Chrome și să ia alte măsuri pentru a pune capăt monopolului său în domeniul căutărilor online, care este luat în calcul de un judecător. Procurorii au comparat procesul cu cazuri anterioare care au dus la destrămarea AT&T și Standard Oil.

Acum este „momentul să le spunem celor de la Google și tuturor celorlalți monopoliști care ascultă că există consecințe atunci când încalci legile antitrust”, a declarat David Dahlquist, procurorul DOJ, în timpul declarației sale introductive.

DOJ și o coaliție largă de procurori generali de stat fac presiuni pentru despăgubiri care, în opinia lor, vor restabili concurența, chiar și pe măsură ce căutarea evoluează pentru a se suprapune cu produse de inteligență artificială generativă, cum ar fi ChatGPT.

„Soluția acestei instanțe ar trebui să fie orientată spre viitor și să nu ignore ceea ce se află la orizont”, a declarat Dahlquist.

Monopolul de căutare al Google ajută la îmbunătățirea produselor sale AI, care sunt, de asemenea, o modalitate de a conduce utilizatorii la motorul său de căutare, a spus el.

Google a fost de acord să plătească Samsung lunar pentru a instala aplicația Gemini AI a Google pe dispozitive precum smartphone-uri, o înțelegere care poate fi extinsă până în 2028, potrivit documentelor prezentate la proces. Termenii financiari nu au fost dezvăluiți, însă Dahlquist a caracterizat suma lunară drept o „sumă enormă”.

Judecătorul Amit Mehta a decis anterior că acordurile exclusive ale Google cu producătorii de dispozitive pentru a fi motorul de căutare implicit au contribuit la menținerea monopolului său.

Nick Turley, șeful de produs al OpenAI pentru aplicația rivală de inteligență artificială ChatGPT, era așteptat să depună mărturie marți.

Avocatul Google, John Schmidtlein, a afirmat în declarația sa introductivă că propunerile DOJ reprezintă „o listă de dorințe pentru concurenții care doresc să obțină beneficiile inovațiilor extraordinare ale Google”.

Concurenții din domeniul IA „ar dori și ei pomană, deși concurează foarte bine”, a spus el.

Google susține că produsele sale de inteligență artificială sunt în afara domeniului de aplicare al procesului, care s-a concentrat asupra motoarelor de căutare. Adoptarea măsurilor corective propuse „ar frâna inovarea americană într-un moment critic”, a declarat duminică Lee-Anne Mulholland, director executiv Google, într-o postare pe blog.

Compania a declarat că va face apel odată ce va fi pronunțată o hotărâre definitivă.

Acorduri exclusive

Autoritățile antitrust au propus măsuri de mare anvergură menite să deschidă rapid piața căutărilor și să ofere un avantaj noilor concurenți.

Propunerile lor includ încetarea acordurilor exclusive ale Google cu producătorii de tablete și smartphone-uri, precum Apple, pentru a face Google motorul de căutare implicit pe dispozitivele lor.

De asemenea, Google ar trebui să licențieze rezultatele căutărilor către concurenți, printre alte cerințe. DOJ a propus ca, în cazul în care alte remedii nu reușesc să restabilească concurența, Google să fie obligat să vândă sistemul său de operare mobil Android.

Google a declarat că instanța ar trebui să se limiteze la a face ca acordurile sale implicite să fie neexclusive.

Încetarea plăților Google către producătorii de dispozitive și dezvoltatorii de browsere ar crește costul smartphone-urilor și ar pune în pericol existența unor companii precum Mozilla, care se bazează pe aceste venituri pentru a funcționa, susține Google.

Google intenționează să cheme martori de la Mozilla, Verizon și Apple, care a lansat o încercare eșuată de a interveni în acest caz.

„Nonpartizan”

Cazul face parte din represiunea antitrust împotriva Big Tech, începută în timpul primei administrații Trump, care nu dă semne de încetinire, în ciuda deschiderilor pe care companiile de tehnologie și directorii acestora le-au avut față de Casa Albă.

Procurorul general adjunct Gail Slater și alți oficiali antitrust ai DOJ au fost prezenți în sala de judecată pentru a arăta că acest caz, inițiat sub Trump și continuat sub fostul președinte Joe Biden, propune despăgubiri „nepartizane” și are „sprijinul deplin al DOJ atât în trecut, cât și în prezent”, a declarat Dahlquist.

Slater a sărbătorit joi o victorie într-un alt caz antitrust împotriva Google cu privire la tehnologia de publicitate. Cazul a fost intentat în timpul mandatului lui Biden.

Meta Platforms se confruntă cu propriul proces antitrust cu privire la achizițiile Instagram și WhatsApp.