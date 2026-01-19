RAPORT Generația Z preia inițiativa: Startup-urile AI sunt tot mai des conduse de antreprenori tineri

Antreprenorii din sectorul inteligenței artificiale sunt tot mai tineri, iar noile startup-uri evaluate la peste un miliard de dolari sunt conduse, în multe cazuri, de fondatori abia trecuți de 20 de ani. Tendința este evidențiată de un raport al firmei globale de investiții Antler, citat de CNBC.

Potrivit analizei, vârsta medie a fondatorilor de unicorni AI a scăzut semnificativ în ultimii ani, de la 40 de ani în 2021 la 29 de ani în 2024. Studiul a analizat 1.629 de companii evaluate la peste un miliard de dolari și 3.512 fondatori, rezultatele contrastând puternic cu evoluția altor industrii tehnologice.

În afara sectorului AI, vârsta medie a fondatorilor de unicorni a crescut în ultimul deceniu, de la 30 de ani în 2014 la 34 de ani pentru companiile ajunse la acest statut în perioada 2022–2024.

Exemplele din piață confirmă tendința

Printre cele mai cunoscute cazuri se află Alexandr Wang, cofondatorul Scale AI, companie evaluată la aproximativ 29 de miliarde de dolari, care are în prezent 29 de ani. În iunie, Meta l-a recrutat pe Wang într-un acord estimat la 14,3 miliarde de dolari pentru a conduce noua sa divizie de inteligență artificială, TBD Labs.

Această mutare a schimbat echilibrul intern al Meta, Wang preluând un rol central în dezvoltarea AI, în timp ce Yann LeCun, unul dintre veteranii domeniului, în vârstă de 65 de ani, a pierdut din influență după recepția modestă a modelului Llama 4.

Și alte startup-uri de top din AI sunt conduse de fondatori foarte tineri. Mercor, o platformă de recrutare bazată pe inteligență artificială, evaluată la peste 10 miliarde de dolari, a fost fondată de trei antreprenori de 22 de ani. AnySphere, un startup evaluat la un miliard de dolari, axat pe instrumente pentru dezvoltatori, este de asemenea condus de fondatori aflați la începutul vârstei adulte.

Experiența corporatistă, mai puțin relevantă

Fridtjof Berge, cofondator al Antler, afirmă că succesul în inteligența artificială nu mai este condiționat de decenii de experiență în marile corporații. În schimb, contează capacitatea de a experimenta rapid și de a itera continuu produsele.

„Experiența clasică din corporații este mai puțin importantă și, în unele cazuri, poate chiar limita inovația. Gândirea de la zero este adesea mai valoroasă decât aplicarea unor rețete consacrate”, a explicat Berge.

Potrivit raportului, startup-urile AI ajung la statutul de unicorn de aproximativ două ori mai rapid decât companiile din alte industrii, în medie în 4,7 ani. Exemple recente de creștere accelerată includ Mistral, Lovable și Suno AI.

Confirmări din alte analize

Aceeași tendință este evidențiată și de raportul Leonis AI 100, publicat în noiembrie, care arată că vârsta mediană a fondatorilor de startup-uri AI este de 29 de ani. Majoritatea acestora provin din mediul academic sau din laboratoare de cercetare, nu din structuri corporatiste tradiționale.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că succesul rapid nu garantează conducerea pe termen lung. Pe măsură ce companiile cresc și se maturizează, structurile de management se schimbă, iar fondatorii inițiali nu rămân întotdeauna la conducere.

„Nu toate startup-urile fondate astăzi de tineri vor fi conduse de aceiași oameni peste cinci sau zece ani. Dar ritmul industriei favorizează experimentarea, iar acest lucru îi avantajează pe cei tineri”, spune Berge.

Industria inteligenței artificiale continuă astfel să rescrie regulile antreprenoriatului tehnologic, iar generația fondatorilor aflați la început de carieră pare tot mai bine poziționată pentru a modela următorul val de unicorni globali.