RAPORT Investitorii mizează pe tehnologie şi AI ca principali generatori de creştere în următorii trei ani

Tehnologia şi inteligenţa artificială (AI) sunt considerate de investitori principalele sectoare care vor genera creşteri în următorii trei ani, în contextul unor aşteptări rezervate privind evoluţia economiei globale, arată raportul PwC Global Investors Survey 2025, relatează Agerpres.

„Majoritatea investitorilor globali (61%) anticipează că tehnologia şi Inteligenţa Artificială vor atrage cele mai multe investiţii în următorii trei ani, mult mai mulţi decât cei care mizează pe următoarele sectoare clasate, respectiv managementul activelor şi averii (25%), energie şi utilităţi (24%) şi pieţele bancare şi de capital (19%)”, susţin autorii cercetării.

Conform sursei citate, revoluţia tehnologică susţinută de inteligenţa artificială (AI) este considerată un generator de câştiguri în următorii ani, în condiţiile în care aşteptările privind evoluţia economiei sunt rezervate. Doar puţin peste un sfert (28%) din investitorii chestionaţi estimează o creştere a economiei globale de peste 2% în următorul an.

„Investitorii globali plasează sectorul tehnologic în vârful priorităţilor pentru următorii trei ani arătând nu doar o preferinţă, ci o convingere că tehnologia şi mai ales AI vor redefini fundamental modul de creare şi distribuire a valorii în economie. Rezultatul transmite un semnal puternic şi pentru companiile din România: adoptarea responsabilă şi transparentă a inteligenţei artificiale a devenit o cerinţă de bază pentru companiile care caută să atragă investiţii, iar cei care amână riscă să piardă din competitivitate”, a declarat Gabriel Voicilă, Partener Tehnologie PwC România, citat în comunicat.

Potrivit analizei, optimismul investitorilor legat de tehnologie are fundamente solide, în condiţiile în care companiile din portofoliile lor demonstrează deja că inteligenţa artificială are impact în rezultatele financiare. Aproximativ 86% spun că în ultimul an companiile în care investesc au devenit mai productive datorită AI, 71% au observat îmbunătăţirea profitabilităţii, iar 66% creşterea veniturilor.

Astfel, peste trei sferturi dintre investitori (78%) sunt pregătiţi să intensifice sprijinul pentru companiile care adopta transformarea bazată pe AI la nivel de întreprindere – o dovadă a încrederii crescânde că tehnologia poate fi nu doar un instrument de eficientizare, ci un catalizator pentru crearea de noi modele de business şi oportunităţi de creştere, precizează cercetarea.

În acelaşi timp, investitorii cer transparenţă din partea companiilor privind strategiile lor de transformare cu ajutorul inteligenţei artificiale. Mai puţin de patru din zece (37%) consideră că firmele oferă suficiente informaţii despre strategiile şi politicile lor în domeniul AI, menţionează sursa citată.

„Într-un context macroeconomic incert, investitorii îndeamnă companiile să-şi consolideze rezilienţa şi capacitatea de inovare. Riscurile cibernetice (55%) şi schimbările generate de tehnologie (53%) sunt văzute acum de investitori ca principalele riscuri pentru companiile din portofoliile lor, urmate de inflaţie (44%), volatilitate economică (43%) şi conflicte geopolitice (42%), care erau în topul preocupărilor în anii trecuţi. Astfel, investitorii susţin creşterea cheltuielilor pentru transformare tehnologică (92%), securitate cibernetică (88%), creşterea agilităţii modelului de business (73%), conformitate cu reglementările (66%) şi managementul lanţului de aprovizionare (64%)”, se arată în document.

Potrivit studiului, investitorii gândesc dincolo de limitele tradiţionale şi încurajează companiile să facă la fel. Astfel, trei sferturi (74%) anticipează creşteri superioare pentru companiile care îndrăznesc să exploreze oportunităţi dincolo de graniţele tradiţionale ale industriilor lor, iar două treimi (65%) văd riscuri mai mari pentru companiile care nu o fac.

„Sustenabilitatea rămâne de asemenea în atenţia investitorilor, 84% considerând că firmele ar trebui să menţină sau să crească investiţiile în adaptarea la schimbările climatice. Mesajul investitorilor este clar – transformarea tehnologică rămâne autostrada către creştere, dar rezilienţa şi transparenţa sunt parapetele de protecţie. Investitorii recompensează companiile care pot scala inovaţia în mod responsabil, cu o guvernanţă clară, rezultate măsurabile şi planuri credibile de a transforma tehnologia în valoare durabilă”, conform analizei.

PwC Global Investor Survey 2025 reflectă opiniile a 1.074 de profesionişti din domeniul investiţiilor din 26 de ţări şi teritorii, reprezentând firme de investiţii, bănci, fonduri de private equity şi capital de risc, fonduri speculative, fonduri de pensii, fonduri suverane şi alte instituţii financiare.