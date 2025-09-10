Restructurare pentru eMAG în Ungaria: Compania vrea să-și vândă centrul logistic în care a investit 100 de milioane de euro pentru a-și reduce pierderile

eMAG, cu sprijinul acționarului majoritar Prosus, intenționează să vândă depozitul său de peste 100.000 de metri pătrați din Ungaria, o investiție de 100 de milioane de euro și cel mai mare centru logistic din Europa Centrală și de Est, transmite Profit.ro. Decizia vine în contextul unui program de restructurare implementat de Prosus din vara anului trecut pentru a redresa pierderile subsidiarei eMAG din Ungaria.

Măsurile de restructurare au inclus centralizarea operațiunilor de suport comercial în România, vânzări de active și închiderea magazinelor fizice, ultimul fiind închis luna trecută. Depozitul din Dunaharaszti, lângă Budapesta, inaugurat în decembrie 2023, a fost pus pe lista de vânzări în primăvară, cu o valoare listată de 94 de milioane de dolari, sub valoarea investiției. Prosus estimează că vânzarea se va finaliza până în aprilie 2026.

În ciuda unei pierderi de 2 milioane de dolari din restructurare în anul fiscal 2025, Prosus a declarat că aceste măsuri au ajutat subsidiara să atingă pragul de rentabilitate în a doua jumătate a anului. Cu toate acestea, eMAG Ungaria a încheiat anul fiscal 2025 cu o pierdere totală de 29,5 milioane de dolari. Numărul angajaților a scăzut de la 458 la 213.

În România, grupul eMAG a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 11% în anul fiscal 2025, ajungând la 11,4 miliarde de lei. Grupul, deținut de Prosus și de Iulian Stanciu, include companii precum Fashion Days, Freshful, PC Garage și Sameday.