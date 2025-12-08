Samsung Electronics a numit un nou președinte pentru România și Bulgaria / Acesta are experiență de 28 de ani în gigantul sud-coreean

Jaesung (James) Kim este noul președinte al Samsung Electronics România și Bulgaria, a anunțat compania într-un comunicat trimis redacției TechRider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul președinte a lucrat 28 de ani în cadrul companiei și îi succedă lui Du Hyun Kim.

„Sunt onorat să preiau acest rol și să continui misiunea Samsung de a aduce inovație semnificativă și tehnologie de vârf utilizatorilor și partenerilor noștri din România și Bulgaria. Aștept cu nerăbdare să lucrez alături de echipele locale pentru a contribui la creșterea pieței și la consolidarea unei relații solide cu comunitățile în care activăm”, a declarat Jaesung (James) Kim.

De-a lungul carierei sale, James a deținut roluri de conducere în cadrul diviziei Display a Samsung Electronics, în piețe precum Statele Unite, Coreea de Sud, Europa și Regatul Unit.

El are expertiză în coordonarea și dezvoltarea unor categorii de produse precum monitoare, PC-uri, soluții de stocare, LED-uri și televizoare dedicate segmentului medical.

Samsung este lider pe mai multe piețe din România, inclusiv cele de smartphone-uri și televizoare. Printre principalii săi competitori se numără mărcile Apple, LG sau Xiaomi.