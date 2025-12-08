dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
10 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Samsung Electronics a numit un nou președinte pentru România și Bulgaria / Acesta are experiență de 28 de ani în gigantul sud-coreean

Redacția TechRider
8 decembrie 2025
noul presedinte al samsung romania james kim
Jaesung (James) Kim (Sursa foto: Samsung)
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Jaesung (James) Kim este noul președinte al Samsung Electronics România și Bulgaria, a anunțat compania într-un comunicat trimis redacției TechRider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Noul președinte a lucrat 28 de ani în cadrul companiei și îi succedă lui Du Hyun Kim.

„Sunt onorat să preiau acest rol și să continui misiunea Samsung de a aduce inovație semnificativă și tehnologie de vârf utilizatorilor și partenerilor noștri din România și Bulgaria. Aștept cu nerăbdare să lucrez alături de echipele locale pentru a contribui la creșterea pieței și la consolidarea unei relații solide cu comunitățile în care activăm”, a declarat Jaesung (James) Kim.

De-a lungul carierei sale, James a deținut roluri de conducere în cadrul diviziei Display a Samsung Electronics, în piețe precum Statele Unite, Coreea de Sud, Europa și Regatul Unit.

El are expertiză în coordonarea și dezvoltarea unor categorii de produse precum monitoare, PC-uri, soluții de stocare, LED-uri și televizoare dedicate segmentului medical.

Samsung este lider pe mai multe piețe din România, inclusiv cele de smartphone-uri și televizoare. Printre principalii săi competitori se numără mărcile Apple, LG sau Xiaomi.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...