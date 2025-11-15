Samsung majorează prețurile cipurilor de memorie cu până la 60%, pe fondul agravării deficitului – Reuters

Samsung Electronics a majorat în această lună prețurile anumitor cipuri de memorie – care sunt acum deficitare din cauza cursei globale pentru construirea de centre de date AI – cu până la 60% față de septembrie, au declarat două persoane care au cunoștință despre aceste majorări, pentru Reuters.

Măsura vine după ce cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie a decis să amâne anunțul oficial al prețurilor pentru contractele de furnizare din octombrie, au spus sursele, adăugând că detaliile privind prețurile sunt de obicei anunțate în fiecare lună.

Creșterea prețurilor pentru aceste cipuri de memorie, care sunt utilizate în principal în servere, va spori probabil presiunea asupra marilor companii care construiesc infrastructura de date. De asemenea, acestea amenință să crească costurile altor produse, cum ar fi smartphone-urile și computerele, în care sunt utilizate.

Mulți dintre cei mai mari producători de servere și constructori de centre de date „acceptă acum că nu vor obține suficiente produse. Prețurile plătite sunt extrem de mari”, a declarat pentru Reuters Tobey Gonnerman, președintele distribuitorului de semiconductori Fusion Worldwide.

Prețurile contractuale ale firmei sud-coreene pentru modulele de cipuri de memorie DDR5 de 32 gigabyte (GB) au sărit la 239 de dolari în noiembrie, de la 149 de dolari în septembrie, a spus el.

Cipurile de memorie DDR sunt utilizate în servere, computere și alte dispozitive, contribuind la performanța de calcul prin stocarea temporară a datelor și gestionarea transferului și recuperării rapide a datelor.

Samsung a majorat, de asemenea, prețurile cipurilor DDR5 de 16 GB și 128 GB cu aproximativ 50%, până la 135 USD și, respectiv, 1.194 de dolari. Prețurile cipurilor DDR5 de 64 GB și 96 GB au crescut cu peste 30%, a spus Gonnerman.

Creșterile de prețuri au fost confirmate de o altă sursă Reuters, care a fost informată de Samsung. Sursa a refuzat să fie identificată, deoarece informația nu este publică.

Criza cipurilor a fost atât de gravă încât a provocat panică în rândul unor clienți, potrivit directorilor și analiștilor din industrie.

Cel mai mare producător de cipuri din China, SMIC, a declarat vineri că lipsa cipurilor de memorie a determinat clienții să amâne comenzile pentru alte tipuri de cipuri care sunt, de asemenea, utilizate în produsele lor.

Xiaomi, un producător chinez de smartphone-uri, electronice și automobile, a avertizat luna trecută că creșterea prețurilor a dus la creșterea costurilor de producție a telefoanelor.

Penuria este, însă, un avantaj pentru Samsung, care a rămas în urma rivalilor în ceea ce privește oferta de cipuri AI avansate și care, până de curând, nu a înregistrat o creștere la fel de mare a profiturilor.

Trecerea mai lentă la cipuri AI a însemnat, de asemenea, că Samsung are o putere de stabilire a prețurilor mai bună decât rivalii mai mici din domeniul memoriei, precum SK Hynix și Micron, potrivit lui Jeff Kim, șef de cercetare la KB Securities.

Analistul TrendForce, Ellie Wang, a declarat că Samsung va crește probabil prețurile contractuale trimestriale cu 40% până la 50% în perioada octombrie-decembrie, peste media de 30% preconizată pentru întreaga industrie.

„Sunt foarte încrezători că prețul va crește. Motivul principal este că, în prezent, cererea este foarte puternică și toată lumea lucrează la acorduri pe termen lung cu furnizorii”, a spus ea, adăugând că aceste acorduri sunt fie pentru 2026, fie pentru 2026 și 2027 combinate.