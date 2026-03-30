O penurie globală de memorie RAM se intensifică în 2026, iar efectele se vor resimți în aproape toate produsele electronice, de la telefoane și laptopuri până la console și echipamente conectate.

Potrivit unei analize publicate de The Verge, criza nu dă semne că se va încheia curând și ar putea schimba semnificativ piața de tehnologie de consum.

Memoria RAM este o componentă esențială pentru aproape orice dispozitiv modern, iar cererea a crescut accelerat odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale.

Giganții din domeniul AI cumpără volume masive de memorie, ceea ce reduce disponibilitatea pentru producătorii de electronice de larg consum.

În plus, piața este dominată de doar câțiva furnizori majori, care prioritizează comenzile mai profitabile.

Prețuri mai mari și produse mai puține

Consecințele sunt deja vizibile: producătorii pregătesc creșteri de prețuri și reduc volumul de dispozitive lansate.

În cazul smartphone-urilor, costul memoriei reprezintă o parte importantă din prețul final, iar estimările indică scumpiri medii de până la 8%, cu impact mai mare în segmentul accesibil.

În paralel, companiile ar putea renunța la îmbunătățiri hardware planificate. De exemplu, unele modele flagship ar putea rămâne la aceleași unități RAM ca generațiile anterioare, în loc să ofere upgrade-uri.

Chiar și producători mari, care în mod normal au putere de negociere asupra furnizorilor, sunt afectați de creșterea costurilor și iau în calcul ajustări de preț pentru a-și menține marjele.

Impact în gaming și hardware

Criza afectează puternic și segmentul de gaming. Lansările unor produse noi ar putea fi amânate, iar prețurile consolelor și ale dispozitivelor portabile sunt în creștere.

Există indicii că unele proiecte hardware ar putea fi întârziate cu ani de zile din cauza lipsei de memorie RAM.

În același timp, dispozitive deja existente pot deveni mai greu de găsit sau mai scumpe, iar anumite modele sunt temporar indisponibile din cauza problemelor de aprovizionare.

Segmentul PC este printre cele mai vulnerabile, deoarece aceste sisteme folosesc cantități mai mari de memorie.

Producătorii de laptopuri analizează creșteri de preț care pot ajunge până la 30%, iar unele estimări indică o scădere a vânzărilor în 2026.

Costurile componentelor au crescut rapid, inclusiv pentru SSD-uri, iar companiile sunt nevoite să transfere o parte din aceste costuri către consumatori.

O criză de durată

Potrivit estimărilor din industrie, situația nu se va stabiliza prea curând. Producătorii de memorie investesc în noi fabrici, însă acestea vor deveni operaționale abia în următorii ani, ceea ce înseamnă că deficitul ar putea continua până în 2027–2028.

În plus, companiile din domeniul semiconductorilor nu sunt motivate să crească rapid producția, preferând o expansiune graduală, mai profitabilă și mai puțin riscantă.

Criza actuală nu este doar un dezechilibru temporar între cerere și ofertă, ci reflectă o schimbare mai profundă: memoria este direcționată tot mai mult către infrastructura AI, în detrimentul produselor de consum.

Pe măsură ce tehnologiile AI continuă să se dezvolte, această presiune asupra resurselor ar putea deveni o constantă, ceea ce înseamnă că utilizatorii finali vor plăti mai mult pentru dispozitive și vor avea mai puține opțiuni disponibile.