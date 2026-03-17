Un studiu EY arată că securitatea a devenit principalul factor pe care companiile îl iau în considerare atunci când selectează furnizorii de servicii de telecomunicații și tehnologie, în paralel cu creșterea investițiilor în inteligența artificială (AI) și soluțiile de cloud.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit cercetării, intitulată „Reimagining Industry Futures 2026”, aproape două treimi dintre organizații investesc sau plănuiesc să investească în AI generativă, iar mai mult de jumătate au în plan implementarea soluțiilor de cloud suveran.

Autorii studiului subliniază că 66% dintre companii investesc deja în AI generativă, iar alte 32% intenționează să facă acest lucru în următorul an.

În paralel, investițiile în tehnologia 5G continuă să crească, iar cloudul suveran începe să fie inclus în planurile de dezvoltare ale companiilor.

Analiza EY evidențiază că deciziile de investiții sunt puternic influențate de factori externi, precum politicile privind guvernanța datelor, suveranitatea digitală și schimbările geopolitice: 77% dintre respondenți își reevaluează relațiile cu furnizorii în contextul noilor dinamici globale, iar 89% iau în considerare politicile tehnologice și cerințele de suveranitate digitală.

Raportul arată că 17% dintre companii investesc deja în cloud suveran, iar 53% intenționează să facă acest lucru, principalele motive fiind securitatea cibernetică și controlul asupra datelor (61%), încrederea clienților (40%) și conformitatea cu reglementările naționale (39%).

Schimbările din piață forțează furnizorii să își adapteze rapid serviciile și portofoliile, asigurând suport și soluții conforme cu cerințele clienților.

Securitatea este considerată atributul principal al furnizorilor, urmat de integrarea inteligenței artificiale în serviciile oferite.

În special, sectorul financiar, industria auto și cel manufacturier acordă o importanță deosebită capacității furnizorilor de a susține interacțiuni sigure și eficiente. În general, companiile percep furnizorii de servicii IT și cloud ca mai capabili decât operatorii de telecomunicații în a genera rezultate economice tangibile.

Totuși, un procent semnificativ consideră că furnizorii nu demonstrează suficient modul în care folosesc tehnologia pentru propria transformare sau nu oferă suficiente studii de caz privind valoarea adusă altor clienți.

În plus, companiile solicită îmbunătățirea experienței post-vânzare și a interacțiunilor cu partenerii furnizorilor: 53% doresc servicii de suport mai bune, 51% acces mai facil la partenerii asociati și 43% interacțiuni mai eficiente cu echipele de vânzări.

Aceste aspecte sunt considerate critice pentru consolidarea relațiilor de afaceri, 43% dintre respondenți planificând să își extindă portofoliul de furnizori în următoarele 12 luni, în creștere față de 35% în anul precedent.

Potrivit EY, furnizorii care se poziționează ca parteneri strategici, oferind consultanță, interacțiuni eficiente și servicii de securitate de înalt nivel, vor câștiga avantaj competitiv pe piața tehnologiei, unde complexitatea și cerințele clienților evoluează rapid.