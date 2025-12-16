Companiile din întreaga lume au accelerat adoptarea inteligenței artificiale generative și au integrat această tehnologie în numeroase produse și procese, de la popularizarea ChatGPT în urmă cu aproximativ trei ani.

Cu toate acestea, majoritatea firmelor nu au reușit încă să obțină beneficii financiare semnificative din investițiile în AI, potrivit executivilor, consultanților și rezultatelor mai multor sondaje recente, relatează Reuters.

Un studiu realizat de Forrester Research în al doilea trimestru al anului, la care au participat 1.576 de directori executivi, arată că doar 15% dintre respondenți au raportat o îmbunătățire a marjelor de profit ca urmare a utilizării inteligenței artificiale în ultimul an. Date similare vin și din partea Boston Consulting Group (BCG), care a constatat că doar 5% dintre cei 1.250 de executivi chestionați între lunile mai și iulie au observat o valoare semnificativă și larg răspândită generată de AI în organizațiile lor.

În ciuda acestor rezultate, mulți lideri de companii consideră în continuare că inteligența artificială va avea un impact major asupra modului în care funcționează afacerile, însă își ajustează așteptările privind viteza cu care această transformare se va produce. Potrivit estimărilor Forrester, în 2026 companiile ar putea amâna aproximativ un sfert din cheltuielile planificate pentru AI cu cel puțin un an.

„Furnizorii de tehnologie au promovat ideea unei schimbări rapide și radicale, însă organizațiile și oamenii se adaptează mult mai lent”, a declarat Brian Hopkins, analist la Forrester Research.

Între timp, companiile care dezvoltă soluții de inteligență artificială, printre care OpenAI, Anthropic și Google, își concentrează eforturile pe atragerea clienților din mediul de afaceri. În cadrul unei întâlniri recente cu editori de presă la New York, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a estimat că piața soluțiilor AI destinate companiilor ar putea ajunge la o valoare de 100 de miliarde de dolari.

Aceste demersuri au loc într-un context de investiții masive în infrastructura tehnologică necesară pentru AI, de la procesoare specializate și centre de date până la capacități energetice suplimentare. Potrivit experților, aceste cheltuieli vor fi justificate doar dacă organizațiile vor reuși să folosească inteligența artificială pentru a crește veniturile, a îmbunătăți marjele de profit sau a accelera inovația.

În caz contrar, extinderea rapidă a infrastructurii ar putea conduce la un dezechilibru similar celui din perioada colapsului dot-com de la începutul anilor 2000, avertizează unii analiști.