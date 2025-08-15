Țările în care este restricționat sau blocat accesul la WhatsApp și modul în care se întâmplă

Rusia a început miercuri să restricționeze anumite apeluri efectuate prin WhatsApp, acuzând platforma deținută de Meta că nu furnizează informații în cazuri legate de fraudă și terorism. Măsura plasează Rusia pe lista statelor care limitează accesul la acest serviciu de mesagerie, potrivit Reuters.

Lista țărilor care au impus restricții asupra WhatsApp este împărțită în mai multe categorii, în funcție de nivelul de blocare.

Blocare completă

China a început să blocheze WhatsApp în 2017, folosind așa-numitul „Mare Zid de Foc” pentru a filtra și bloca traficul către servere din afara țării. În lipsa accesului la WhatsApp, utilizatorii din China se bazează pe aplicația locală WeChat.

În Coreea de Nord, WhatsApp este în general inaccesibil, fiind blocat alături de Facebook, YouTube, Twitter și alte platforme încă din 2016. Țara are unul dintre cele mai strict controlate sisteme de internet din lume.

Blocare parțială

Rusia a început restricționarea miercuri, după mai mulți ani de tensiuni cu platformele tehnologice străine în legătură cu conținutul și stocarea datelor.

Emiratele Arabe Unite au interzis, începând din 2017, majoritatea aplicațiilor care folosesc servicii VoIP – apeluri vocale și video gratuite prin internet – însă permit trimiterea de mesaje text. În 2020, autoritățile au permis temporar efectuarea de apeluri prin WhatsApp și alte aplicații în contextul Expo Dubai.

Qatar nu a interzis oficial WhatsApp, dar a impus restricții asupra apelurilor VoIP, menținând însă funcționalitatea mesajelor text.

Egiptul nu are o interdicție totală asupra apelurilor efectuate prin WhatsApp, dar a încercat să limiteze calitatea și viteza acestor comunicații.

Iordania menține, de asemenea, restricții asupra apelurilor VoIP.

Interdicții temporare sau istorice

Iranul a ridicat anul trecut interdicția asupra WhatsApp, în cadrul unui proces de reducere a restricțiilor de internet impuse în ultimii ani.

Turcia nu aplică în prezent nicio interdicție, dar a blocat WhatsApp în trecut din motive interne.

Uganda a interzis WhatsApp și alte platforme de social media în 2021, ca reacție la blocarea de către Facebook a unor conturi pro-guvernamentale. În prezent, interdicția nu mai este activă.

Cuba a restricționat temporar, în 2021, accesul la rețele sociale și aplicații de mesagerie, inclusiv WhatsApp.

În Statele Unite, WhatsApp a fost interzis pe toate dispozitivele Camerei Reprezentanților, potrivit unui memo transmis angajaților în luna iunie a acestui an.

Potrivit sursei citate, fiecare dintre aceste măsuri are la bază motive specifice, de la controlul strict al informațiilor și securitate națională, până la conflicte între guverne și companiile de tehnologie în privința stocării datelor sau a conținutului distribuit.