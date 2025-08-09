Transfer de fișiere: O firmă românească a lansat o alternativă la WeTransfer / Ce oferă Nivlo Send?

O firmă din România a lansat platforma Nivlo Send (www.nivlosend.com), cu scopul de a face partajarea fișierelor mai eficientă și mai flexibilă, transmite Start-up.ro. Daniel Robert Dinu, fondatorul Nivlo DAM, a subliniat că serviciul a apărut din frustrarea utilizatorilor. „Cu toții am trecut prin acel moment de panică în care un link de transfer expiră înainte să apucăm să descărcăm fișierele”, a declarat el.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Serviciul, care este complet gratuit și susținut de infrastructura existentă a Nivlo DAM, oferă o interfață intuitivă de tip drag-and-drop. Nivlo Send se remarcă prin limitele sale generoase de transfer și valabilitate, depășind competiția. De exemplu, pentru adresele de e-mail populare, limita este de 3 GB pe transfer și o valabilitate de 7 zile, în timp ce pentru adresele corporative se ajunge la 7 GB și 30 de zile.

Unul dintre principalele avantaje ale Nivlo Send, comparativ cu alte servicii precum WeTransfer, este absența limitelor stricte de timp și a reclamelor. Viitorii utilizatori cu cont Nivlo DAM vor beneficia de transferuri nelimitate, cu fișiere salvate direct în conturile lor.

Această integrare va oferi utilizatorilor posibilitatea de a gestiona fișierele direct pe platforma Nivlo.com, o platformă de tip Digital Asset Management (DAM) ce facilitează organizarea și colaborarea pe fișiere media.