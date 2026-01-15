dark
Noul val de concedieri în IT, din cauza AI: O companie prezentă în România va reduce forța de muncă cu 15%

Ștefan Munteanu
15 ianuarie 2026
un programator lucreaza
Sursa foto: Freepik / DC Studio
Compania israeliană de jocuri video Playtika, care are operațiuni și în România, a anunțat un nou val de concedieri ce va afecta aproximativ 15% din angajații săi la nivel mondial, începând cu primul trimestru din 2026.

Potrivit unui document oficial publicat la 14 ianuarie 2026, măsura vizează circa 520 de persoane, dintr-un total de aproximativ 3.500 de angajați raportați la finalul anului 2024. Costurile estimate ale procesului de restructurare, inclusiv plățile compensatorii, sunt cuprinse între 12 și 15 milioane de dolari.

Într-un e-mail transmis intern, CEO-ul Playtika, Robert Antokol, a explicat că firma își schimbă modelul operațional, orientându-se către automatizare și utilizarea inteligenței artificiale, scrie Times of Israel.

„Ne reorientăm de la operațiunile cu mulți angajați către echipe optimizate prin AI și automatizare. (…) O structură mai eficientă ne permite să oferim o răsplată mai bună, traiectorii de carieră mai clare și o cultură de succes pentru echipa care rămâne”, a transmis acesta.

Playtika are birouri în mai multe țări, printre care Israel, Statele Unite, România și Ucraina. Pe piața locală, grupul operează prin două entități: Homerun Ciero SRL, care gestionează activitățile de Customer Support, și Homerun QT SRL, responsabilă de Research & Development, ambele cu sediul în București.

Conform datelor raportate pentru 2024, Homerun Ciero avea 114 angajați, iar Homerun QT – 299 de salariați.

Playtika a fost preluată în 2016 de un consorțiu de investitori chinezi, condus de Shanghai Giant Network Technology, într-o tranzacție evaluată la 4,4 miliarde de dolari.

 

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

