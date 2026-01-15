Noul val de concedieri în IT, din cauza AI: O companie prezentă în România va reduce forța de muncă cu 15%

Compania israeliană de jocuri video Playtika, care are operațiuni și în România, a anunțat un nou val de concedieri ce va afecta aproximativ 15% din angajații săi la nivel mondial, începând cu primul trimestru din 2026.

Potrivit unui document oficial publicat la 14 ianuarie 2026, măsura vizează circa 520 de persoane, dintr-un total de aproximativ 3.500 de angajați raportați la finalul anului 2024. Costurile estimate ale procesului de restructurare, inclusiv plățile compensatorii, sunt cuprinse între 12 și 15 milioane de dolari.

Într-un e-mail transmis intern, CEO-ul Playtika, Robert Antokol, a explicat că firma își schimbă modelul operațional, orientându-se către automatizare și utilizarea inteligenței artificiale, scrie Times of Israel.

„Ne reorientăm de la operațiunile cu mulți angajați către echipe optimizate prin AI și automatizare. (…) O structură mai eficientă ne permite să oferim o răsplată mai bună, traiectorii de carieră mai clare și o cultură de succes pentru echipa care rămâne”, a transmis acesta.

Playtika are birouri în mai multe țări, printre care Israel, Statele Unite, România și Ucraina. Pe piața locală, grupul operează prin două entități: Homerun Ciero SRL, care gestionează activitățile de Customer Support, și Homerun QT SRL, responsabilă de Research & Development, ambele cu sediul în București.

Conform datelor raportate pentru 2024, Homerun Ciero avea 114 angajați, iar Homerun QT – 299 de salariați.

Playtika a fost preluată în 2016 de un consorțiu de investitori chinezi, condus de Shanghai Giant Network Technology, într-o tranzacție evaluată la 4,4 miliarde de dolari.