UiPath a raportat rezultate financiare care au depășit prognozele pieței, alimentând un salt puternic al acțiunilor companiei pe bursa de la New York. Performanța vine pe fondul creșterii accelerate a cererii pentru soluții de automatizare bazate pe inteligență artificială, scrie Profit.ro.

Creștere puternică a veniturilor și trecere pe profit

Compania fondată de antreprenori români a înregistrat venituri de 411 milioane de dolari în al treilea trimestru fiscal, încheiat la 30 octombrie, marcând un avans anual de 16%. UiPath a trecut pe profit, raportând un câștig net de 198,8 milioane de dolari, adică 37 de cenți pe acțiune, după o pierdere de 10,7 milioane de dolari în perioada similară a anului trecut. Profitul ajustat pe acțiune a fost de 16 cenți.

Piața se aștepta la venituri de circa 393 milioane de dolari și la un câștig ajustat de 15 cenți pe acțiune, potrivit estimărilor analiștilor de pe Wall Street, astfel că rezultatele au surclasat așteptările.

Reacția puternică a pieței

Reacția investitorilor nu a întârziat să apară. În jurul orei 18:00, ora României, acțiunile UiPath se apreciaseră cu peste 20%, până la 17,87 dolari. În ședința anterioară, titlurile urcaseră cu aproape 4%, închizând la 14,86 dolari. De la începutul anului, capitalizarea companiei a fost susținută de un avans al acțiunilor de aproximativ 38%.

Cerere crescută pentru soluții AI integrate

Directorul general al UiPath, Daniel Dines, a subliniat că dinamica pozitivă din ultimele luni este strâns legată de accelerarea strategiilor de AI la nivel global. „Tot mai multe companii caută soluții integrate de inteligență artificială și automatizare, nu aplicații izolate”, a declarat acesta.

Perspective optimiste și extindere în AI

Pentru trimestrul al patrulea din anul fiscal 2026, UiPath anticipează venituri între 462 și 467 milioane de dolari, precum și un profit operațional de aproximativ 140 milioane de dolari. În ultimele luni, compania și-a extins prezența în zona AI prin parteneriate cu Nvidia, OpenAI, Google și Snowflake și prin lansarea propriului asistent conversațional.