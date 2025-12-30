dark
Apele Române anunță reluarea accesului informatic în urma atacului cibernetic

Redacția TechRider
30 decembrie 2025
Tastatura laptop in lumina difuza
Photo by Federico Orlandi on Pexels
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat, luni seara, că refacerea conturilor de utilizator a consumatorilor a fost finalizată, după atacul cibernetic care a afectat platformele informatice ale administrației, scrie Mediafax.

Potrivit comunicatului publicat, luni, de Apele Române, conturile de utilizator care au fost afectate de atacurile cibernetice au fost refăcute, iar accesul securizat la serviciile informatice a fost reluat.

Societatea a mai precizat și că serviciul de email se află în curs de stabilizare.

Reprezentanții Apelor Române au precizat că accesul la aplicația economică, dar și cea de dispecerat este reluat gradual și etapizat, la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă, fiind respectați pașii pentru restabilirea infrastructurii informatice.

Aceștia au mai precizat că lucrările pentru securizarea și repunerea în funcțiune a site-ului www.rowater.ro sunt în desfășurare.

Reprezentanții „Apele Române” precizează că investigația privind atacul cibernetic din 20 decembrie este încă „în desfășurare”, dar și că stadiul intervențiilor de refacere a infrastructurii cibernetice va fi comunicat periodic către consumatori.

Reamintim că Administația Bazinală „Apele Române” a fost lovită recent de un atac cibernetic de tip „ransomware”, care a afectat peste 1.000 IT din întreaga țară.

Atacul a vizat serverele de baze de date, aplicații, dar și servere de email-uri.

