Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unui atac cibernetic major, de tip ransomware, produs în noaptea de 26 decembrie, care a afectat infrastructura IT de business a companiei. În urma incidentului, mai multe documente și fișiere au fost criptate, iar o serie de aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sistemele ERP, aplicațiile de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul oficial al societății.

Potrivit unui comunicat al companiei, citat de Digi24, atacul a fost identificat în jurul orei 01:40 și a fost atribuit unui ransomware denumit „Gentlemen”. Activitatea Complexului Energetic Oltenia a fost parțial afectată, însă funcționarea Sistemului Energetic Național nu a fost pusă în pericol.

Compania a depus o plângere la DIICOT

Incidentul a fost raportat Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei și altor autorități competente. De asemenea, compania a depus o plângere la DIICOT pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic.

Specialiștii IT ai societății au demarat imediat procesul de reconstrucție a sistemelor pe o infrastructură nouă, folosind copiile de siguranță existente. În prezent, este în desfășurare o analiză pentru stabilirea amplorii exacte a atacului, precum și pentru a verifica dacă a avut loc o eventuală exfiltrare de date.

„Complexul Energetic Oltenia cooperează cu autoritățile competente și depune toate eforturile necesare pentru restabilirea completă a sistemelor informatice în cel mai scurt timp posibil”, se mai precizează în comunicat.

Atacul de la Complexul Energetic Oltenia vine la scurt timp după un alt incident cibernetic de tip ransomware, produs săptămâna trecută, care a vizat mai multe stații de lucru și servere ale Administrației Naționale „Apele Române”, afectând 10 din cele 11 administrații bazinale de apă din țară, inclusiv cele din Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău.