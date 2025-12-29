Spitalul Clinic de Pneumologie și Boli Infecțioase din Brașov se confruntă de aproape o săptămână cu probleme majore în activitatea digitală, în urma unui atac cibernetic descoperit în 24 decembrie, scrie Radio România Brașov FM.

Potrivit conducerii unității, serverul virtual al spitalului a fost compromis și criptat, ceea ce a dus la imposibilitatea accesării bazei de date și a sistemelor interne de stocare.

„Incidentul a afectat funcționarea bazei de date și a sistemelor aferente. Imediat după identificarea atacului am notificat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Firma externă responsabilă de securitatea informatică a creat o infrastructură complet nouă, iar sistemele afectate sunt păstrate offline pentru investigații. A fost constituită o echipă de reconstrucție a datelor pentru ca pacienții să poată beneficia în continuare de servicii medicale”, a declarat managerul spitalului, dr. Dan Moraru.

După constatarea incidentului au fost informate instituțiile competente, printre care Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Inspectoratul de Poliție Brașov, Direcția de Sănătate Publică și Consiliul Județean, autoritatea tutelară a spitalului.

Activitatea medicală continuă, însă cu dificultăți, întrucât datele nu pot fi introduse în sistemele informatice. „Serviciile se acordă, dar lipsa accesului la platformele digitale creează probleme majore. Nu suntem nici primii, nici ultimii care trecem prin astfel de situații”, a mai spus managerul unității.

Până în prezent nu există informații privind motivele atacului, iar conducerea spitalului afirmă că nu au fost formulate cereri de răscumpărare.