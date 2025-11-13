Directorul serviciilor secrete australiene a avertizat că hackeri care lucrează pentru guvernul și armata chineză au sondat rețeaua de telecomunicații și infrastructura critică a țării, subliniind riscul de sabotaj economic, transmite Reuters.

China a respins acuzațiile, calificându-le drept „narațiuni false„.

Mike Burgess, directorul general pentru securitate al Organizației Australiene de Informații de Securitate (ASIO), a prezentat o evaluare alarmantă a costurilor spionajului la o conferință de afaceri din Melbourne. Conform estimărilor ASIO, spionajul a costat Australia aproximativ 12,5 miliarde de dolari australieni (8,1 miliarde dolari americani) în ultimul an, din care 2 miliarde de dolari australieni reprezintă pierderi de secrete comerciale și proprietate intelectuală.

Grupuri de hackeri identificate

Burgess a atras atenția în mod special asupra a două grupuri de hackeri chinezi: Salt Typhoon și Volt Typhoon. „Aceștia sunt hackeri care lucrează pentru serviciile de informații ale guvernului chinez și armata lor”, a declarat șeful ASIO. El a confirmat că „am văzut hackeri chinezi sondând infrastructura noastră critică”.

Conform declarațiilor oficialului australian, Salt Typhoon nu s-a limitat la operațiunile din Statele Unite, unde a pătruns în sistemele de telecomunicații într-o operațiune strategică de spionaj. „Au sondat și rețelele noastre de telecomunicații aici în Australia”, a avertizat Burgess.

Volt Typhoon prezintă un profil și mai îngrijorător. Burgess a explicat că acest grup are intenția explicită de a perturba operațiunile și a compromis deja infrastructura critică din SUA pentru a se poziționa în avans în vederea unui potențial sabotaj.

Scenarii de risc

Directorul ASIO a detaliat impactul potențial al unei perturbări pe scară largă a telecomunicațiilor, care ar putea afecta sectoare vitale precum băncile și transportul, dar și aprovizionarea cu apă și energie electrică.

„Vă asigur că acestea nu sunt ipoteze – guverne străine au echipe de elită care investighează aceste posibilități chiar acum”, a subliniat Burgess, încercând să transmită gravitatea amenințării.

Printre scenariile prezentate se numără paralizarea unei companii australiene pentru a favoriza un concurent comercial sau generarea de panică în timpul alegerilor. Aceste exemple ilustrează gama largă de modalități prin care sabotajul cibernetic poate fi folosit ca armă geopolitică sau economică.

Reacția Chinei

Beijingul a reacționat prompt la declarațiile oficialului australian.

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, a declarat la un briefing regulat că remarcile lui Burgess „răspândesc narațiuni false și provoacă deliberat confruntarea”. China a transmis oficial protestul său către Australia.

Nu este prima dată când declarațiile publice ale lui Burgess privind China generează tensiuni diplomatice. Șeful ASIO a recunoscut că oficialii chinezi fac plângeri către guvernul australian și sectorul privat de fiecare dată când vorbește public despre China.

Cu toate acestea, Burgess și-a reafirmat poziția fermă într-un discurs susținut săptămâna trecută la Institutul Lowy din Sydney: „Nu-mi va opri hotărârea”.

Context mai larg

Aceste avertismente se înscriu într-un context global de creștere a tensiunilor legate de securitatea cibernetică. Grupurile de hackeri Salt Typhoon și Volt Typhoon au fost deja identificate și în operațiuni împotriva infrastructurii americane, ceea ce sugerează o campanie coordonată la nivel regional.

Declarațiile lui Burgess subliniază vulnerabilitatea infrastructurii critice moderne, puternic interconectată și dependentă de rețelele de telecomunicații. O eventuală perturbare ar putea avea efecte în lanț asupra economiei și societății, de la sistemele financiare până la serviciile publice esențiale.

Situația evidențiază provocările cu care se confruntă țările occidentale în protejarea infrastructurii critice împotriva amenințărilor cibernetice sofisticate susținute de state, într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice crescânde între China și aliații săi occidentali.