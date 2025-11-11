Un bărbat germano-polonez a fost arestat în Germania cu privire la faptul că a vrut să orchestreze atacuri împotriva unor personalităţi germane, anunţă marţi parchetul federal, fără să precizeze imediat motivaţiile suspectului, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Bărbatul – identificat doar ca fiind Martin S. – a fost arestat luni, la Dortmund (vest) şi urma să fie prezentat marţi în faţa unui judecător care să decidă cu privire la plasarea sau nu în detenţie.

Potrivit parchetului, el cere – începând din iunie 2025 – pe darknet, ”să se comită atentate împotriva politicienilor, responsabililor publici şi personalităţilor din viaţa publică în Germania”.

În acest scop, el a publicat numele unor potenţiale ţinte, a pronunţat ”condamnări la moarte” şi a difuzat instrucţiuni în vederea fabricării unor dispozitive explozive.

El a cerut, de asemenea, contribuţii în criptomonede în vederea plătirii unor ” prime” pentru asasinate.

Parchetul nu precizează motivaţiile lui Martin S., dacă acţiona singur sau împreună cu complici şi nici dacă dispunea de armament sau explozivi pentru a-şi pune ameninţările în aplicare.

Procuratura, contactată de AFP, nu a dorit să facă precizări în acest stadiu.

Germania a destructurat în ultimii ani reţele complotiste sau de extremă dreapta, suspectate de faptul că vor să atace instituţii sau lideri germani.

Cel mai emblematic caz a fost destructurarea, în decembrie 2022, a unei grupări acuzată de faptul că a pregătit o lovitură de stat şi care făcea parte din nebuloasa ”Reichsbürger” (”cetăţeni ai Reichului”), care neagă legitimitatea Republicii Federale Germania.

Trei procese au fost deschise în primăvara lui 2024, inclusiv al liderului grupării, un aristocrat german, Heinrich al XII-lea – zis prinţul Reuss -, şi ale doi militari de elită.

În mai, Guvernul cancelarului conservator Friedrich Merz a dizolvat organizaţia ”Regatul Germaniei”, un colectiv al ”Reichsbürger” care trăia în afara cadrului instituţional, catalogat drept ”extremist periculos”.