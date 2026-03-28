Comisia Europeană investighează un atac cibernetic care a vizat site-urile sale web, incident produs marți, relatează Euractiv.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Primele concluzii indică faptul că anumite date au fost sustrase. Atacul a afectat infrastructura de cloud utilizată pentru administrarea platformei Europa.eu, care găzduiește site-urile Comisiei, ale Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene și ale altor instituții europene.

Reprezentanții Comisiei au declarat că au fost luate „măsuri imediate” pentru limitarea impactului. Potrivit evaluărilor preliminare, reacția rapidă a permis evitarea unor întreruperi majore ale site-urilor.

Instituția precizează că sistemele interne nu au fost afectate de atac. În același timp, ancheta este în desfășurare, iar identitatea autorilor nu este cunoscută în acest moment.

Conform informațiilor apărute în Euractiv și POLITICO, Comisia urmează să contacteze instituțiile potențial afectate și să continue analiza incidentului, în vederea consolidării măsurilor de securitate cibernetică.