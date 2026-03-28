Comisia Europeană investighează un atac cibernetic asupra site-urilor UE

Redacția TechRider
28 martie 2026
Steaguri ale Uniunii Europene fluturând în fața sediului Comisiei Europene din Bruxelles
Sursa foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia
Comisia Europeană investighează un atac cibernetic care a vizat site-urile sale web, incident produs marți, relatează Euractiv.com.

Primele concluzii indică faptul că anumite date au fost sustrase. Atacul a afectat infrastructura de cloud utilizată pentru administrarea platformei Europa.eu, care găzduiește site-urile Comisiei, ale Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene și ale altor instituții europene.

Reprezentanții Comisiei au declarat că au fost luate „măsuri imediate” pentru limitarea impactului. Potrivit evaluărilor preliminare, reacția rapidă a permis evitarea unor întreruperi majore ale site-urilor.

Instituția precizează că sistemele interne nu au fost afectate de atac. În același timp, ancheta este în desfășurare, iar identitatea autorilor nu este cunoscută în acest moment.

Conform informațiilor apărute în Euractiv și POLITICO, Comisia urmează să contacteze instituțiile potențial afectate și să continue analiza incidentului, în vederea consolidării măsurilor de securitate cibernetică.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

