Compania indiană de securitate cibernetică Panacea Infosec, cumpărată de grupul SGS

Grupul SGS a anunțat achiziționarea Panacea Infosec, o companie din India specializată în securitatea informațiilor, în cadrul strategiei de consolidare a segmentului Digital Trust, potrivit unui comunicat de presă, citat de Mediafax.

Panacea Infosec are sediul central în India și o echipă de peste 90 de specialiști în securitate cibernetică. Compania furnizează servicii pentru clienți din India, Statele Unite, Orientul Mijlociu și Africa și este cunoscută pentru soluțiile sale de securitate a plăților conforme cu standardele PCI/DSS, precum și pentru servicii de protecție a datelor și confidențialitate.

Portofoliul Panacea Infosec acoperă mai multe industrii, inclusiv sectorul bancar, asigurări, telecomunicații, IT, servicii de externalizare a proceselor de afaceri și comerț electronic. Prin integrarea acestor competențe, SGS urmărește să-și consolideze prezența pe piața serviciilor de securitate a plăților și a asigurării siguranței informațiilor.

Potrivit SGS, extinderea gamei de servicii din domeniul Digital Trust va sprijini clienții în protejarea datelor sensibile, securizarea tranzacțiilor și respectarea cerințelor internaționale de conformitate.

Grupul și-a stabilit ca obiectiv generarea unor venituri suplimentare de cel puțin 200 de milioane de franci elvețieni din segmentul Digital Trust până în 2027, raportat la nivelul din 2023, ceea ce indică importanța strategică a achiziției pentru planurile de creștere.

„Achiziția Panacea Infosec marchează un pas important în strategia noastră de dezvoltare în domeniul Digital Trust”, a declarat Géraldine Picaud, CEO al SGS, precizând că integrarea expertizei Panacea Infosec va permite companiei să ofere clienților sprijin extins în gestionarea riscurilor digitale și a cerințelor de conformitate.